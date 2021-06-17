  • 32°C
香港時間 : 2021617日 (四) 17:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰危機】國泰航空駐港機艙服務員工作簽證續簽遭入境處拒絕　機師簽證更新年期縮短

股市 16:48 2021/06/17

分享：

【國泰危機】國泰航空駐港機艙服務員工作簽證續簽遭入境處拒絕　機師簽證更新年期縮短

國泰航空 （00293） 更新駐港外籍機組人員遇挫折，國泰航空表示，獲悉駐港機艙服務員現時的工作簽證延長申請並不獲批續簽，而駐港機師的工作簽證延長申請已獲批。不過，據悉國泰航空駐港機師的簽證續簽年期較以往為短。

國泰航空表示，一直努力不懈提供駐港機艙服務員續簽申請所需要的理據，惜最終事與願違，未來會繼續與香港入境事務處緊密溝通。國泰航空表示，會盡力為即將離職的員工提供所需支援，包括離職支援、全面僱員輔導及支援（EAP）服務，以及提供與自願離職計劃（VSS）相同的離職方案。

國泰航空再推自願離職計劃，可見【下一頁】

機師方面，國泰表示，駐港機師的工作簽證延長申請已獲批：波音747機師及培訓機長獲續簽三年、波音777及空中巴士A350機師獲續簽一年，只持有空中巴士A330牌照的機師則獲續簽半年。

國泰航空表示，就運作需要繼續維持合適的機組人員和培訓資源。為了規劃未來人手，國泰重啟本港招聘活動，聘請擁有專業資格的香港永久居民，會適時考慮將招聘活動延展至香港以外的地區。

國泰航空重新聘請副機師、必須已打疫苗，詳情可見【下一頁】

國泰航空表示，由於國際旅遊需求的復甦進度仍然十分不明朗，會繼續保持靈活以有效應對瞬息萬變的市場環境。當經濟復甦及全球疫苗接種的進度有利我們重開更多航班服務，國泰會因應營運需要檢視人力資源要求。

相關文章：

【航空告急】國泰航空據報研發長途航線單機師操控系統　最快2025年試行

【航空告急】香港航空附屬港航地面服務7月1日停止運作、遺散240名員工　港航：停運是艱難且急不容緩的決定

【國泰股價】自行發債、過去一年未動用政府78億元過渡貸款　國泰歡迎政府延長提取期限

記者：麥德銘

港股 機師 國泰航空 國泰航空（00293） 機艙服務員 入境處
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）