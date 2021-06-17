▲ 【國泰危機】國泰航空駐港機艙服務員工作簽證續簽遭入境處拒絕 機師簽證更新年期縮短

國泰航空 （00293） 更新駐港外籍機組人員遇挫折，國泰航空表示，獲悉駐港機艙服務員現時的工作簽證延長申請並不獲批續簽，而駐港機師的工作簽證延長申請已獲批。不過，據悉國泰航空駐港機師的簽證續簽年期較以往為短。

國泰航空表示，一直努力不懈提供駐港機艙服務員續簽申請所需要的理據，惜最終事與願違，未來會繼續與香港入境事務處緊密溝通。國泰航空表示，會盡力為即將離職的員工提供所需支援，包括離職支援、全面僱員輔導及支援（EAP）服務，以及提供與自願離職計劃（VSS）相同的離職方案。

國泰航空再推自願離職計劃，可見【下一頁】

機師方面，國泰表示，駐港機師的工作簽證延長申請已獲批：波音747機師及培訓機長獲續簽三年、波音777及空中巴士A350機師獲續簽一年，只持有空中巴士A330牌照的機師則獲續簽半年。

國泰航空表示，就運作需要繼續維持合適的機組人員和培訓資源。為了規劃未來人手，國泰重啟本港招聘活動，聘請擁有專業資格的香港永久居民，會適時考慮將招聘活動延展至香港以外的地區。

國泰航空重新聘請副機師、必須已打疫苗，詳情可見【下一頁】

國泰航空表示，由於國際旅遊需求的復甦進度仍然十分不明朗，會繼續保持靈活以有效應對瞬息萬變的市場環境。當經濟復甦及全球疫苗接種的進度有利我們重開更多航班服務，國泰會因應營運需要檢視人力資源要求。

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記者：麥德銘