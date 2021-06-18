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【職場熱話】大學同學畢業即做經理　卻被揭月薪1.6萬做「打雜」　網民：香港人「憎人富貴厭人窮」

理財智慧 09:00 2021/06/18

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畢業後，不少人的討論話題就是同屆同學的近況如何。近日就有網民在討論區發帖，指有位大學同學畢業後就入了一間公司做經理，經常在社交媒體炫耀，「一日到晚就感恩這樣感恩那樣的」，不過最近事主從他的朋友口中得知原來他只有1.6萬月薪，實質是做「打雜」，令事主慨嘆：「冇咁大個頭就唔好戴咁大頂帽」。

【職場熱話】勤力同事是毒瘤 網民呼籲大家一起排擠 要告訴上司打工仔不賣命　【下一頁

事主經歷：

 

【職場熱話】打工仔「朝9晚6」　私人時間比工時短　網民斥「根本就唔對等」　【下一頁

帖文一出，引來網民討論，有網民附和並笑言「老麥經理？」、「堂堂M記經理，好歹也是跨國大企業經理，給點面子」、「賺多少不是問題，炫耀才是問題」、「很多窮人炫耀『呃like』，有錢人怎麼會做這些」。

另外，亦有不少網民批評事主，「香港真是好多人憎人富貴厭人窮」、「對工作丶對人感恩，總好過甚麼都不做笑人」、「別人開心分享，你不喜歡看就不要看」、「Title 有時是工作需要， 經常要接觸不同人士工種好多時都會做得好看一點方便工作。不過這樣都出個post笑人人工就」、「你好酸？title是經理，就是經理，甚麼都要做又有甚麼所謂，可以學多點累積多點經驗，你呢？不是做CEO吧？小朋友，眼光不要這麼狹窄，思維不要這麼膚淺。」

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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