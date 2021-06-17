  • 31°C
香港時間 : 2021617日 (四) 19:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】村屋網上放租「新裝修」招徠 月租5500 網民嘲「裝修風格係監獄風」

理財智慧 17:56 2021/06/17

分享：

業主把單位網上放租，不少以「靚裝修」或「新裝修」作招徠，但若與事實不符則隨時弄巧反拙。近日有網民在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」把單位放租，表明是剛剛新裝修，但照片所見單位裝修卻相當殘舊，甚至有點恐怖FEEL，結果惹來網友一片負評，更嘲笑該單位「裝修風格係監獄風」。

單位圖片：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

根據網民所寫，該單位招租條件如下：

  • 免佣村屋
  • 岩岩新裝修，望有好租戶接手
  • Above 200呎
  • 內有冷氣，熱水爐，閣樓，廁所，洗手盆
  • 鄰近巴士站，可經小巴，巴士直達荃灣
  • 5200-5500蚊

就網民貼出的照片所見，該單位牆身雖以白色為主，望落但卻帶點灰色感覺，而廚房、廁所更是相當殘舊，亦見到污迹。此外，睡房內僅放置一張木板床，竟帶有一點監倉的感覺，難怪有網民笑稱「裝修風格係監獄風」。

【相關文章】市區新盤放租  222呎租金13.5K  網民嫌床都放唔落 「好似監倉」【見下頁

【相關文章】太子180呎租1.2萬   兩年樓齡呎租66.6元 網民諷「灣仔都唔使呢個價」【見下頁

此帖一出惹來網友熱烈回應，惟大部份均為負評，主要針對單位所謂的「新裝修」，有網友嘲諷道：「你係咪對新裝修呢個詞語有啲咩誤會」、「鬼屋風格？」、「工業風之後興兇宅風」。

其他網友回應：

如果咁樣叫新裝修的話，咁裝修前應該會再靚啲

你對新裝修呢3隻字係咪有啲咩誤解

呢個價可以係市中心租到120尺，但正常裝修。睇圖只值3900-4200（包水電）

Halloween就黎到，（租金）會唔會太平？

咁樣都啱啱新裝修？地腳線遮醜都整返條丫

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

 

 

 

 

物業 小巴 巴士 村屋

上一篇文章

日本隨歐盟步伐推「疫苗護照」　料7月下旬落實

下一篇文章

【美國加息】聯儲局維持現有利率及QE規模不變　點陣圖暗示2023年底加息兩次
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱