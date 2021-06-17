【樓市熱話】村屋網上放租「新裝修」招徠 月租5500 網民嘲「裝修風格係監獄風」

業主把單位網上放租，不少以「靚裝修」或「新裝修」作招徠，但若與事實不符則隨時弄巧反拙。近日有網民在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」把單位放租，表明是剛剛新裝修，但照片所見單位裝修卻相當殘舊，甚至有點恐怖FEEL，結果惹來網友一片負評，更嘲笑該單位「裝修風格係監獄風」。

單位圖片：

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根據網民所寫，該單位招租條件如下：

免佣村屋

岩岩新裝修，望有好租戶接手

Above 200呎

內有冷氣，熱水爐，閣樓，廁所，洗手盆

鄰近巴士站，可經小巴，巴士直達荃灣

5200-5500蚊

就網民貼出的照片所見，該單位牆身雖以白色為主，望落但卻帶點灰色感覺，而廚房、廁所更是相當殘舊，亦見到污迹。此外，睡房內僅放置一張木板床，竟帶有一點監倉的感覺，難怪有網民笑稱「裝修風格係監獄風」。

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此帖一出惹來網友熱烈回應，惟大部份均為負評，主要針對單位所謂的「新裝修」，有網友嘲諷道：「你係咪對新裝修呢個詞語有啲咩誤會」、「鬼屋風格？」、「工業風之後興兇宅風」。

其他網友回應：

如果咁樣叫新裝修的話，咁裝修前應該會再靚啲

你對新裝修呢3隻字係咪有啲咩誤解

呢個價可以係市中心租到120尺，但正常裝修。睇圖只值3900-4200（包水電）

Halloween就黎到，（租金）會唔會太平？

咁樣都啱啱新裝修？地腳線遮醜都整返條丫

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記者：李兆明