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【生活昂貴】外派僱員生活費用香港蟬聯全球最貴　廣洲首次躋身頭十名（附表）

股市 16:39 2021/06/17

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有調查顯示，雖然本港租金下跌，匯率亦趨疲弱，但香港仍然再度蟬聯全球外派僱員生活費用最高的城市。另外，中國城市的排名陸續上升，廣州首次與上海一起躋身全球首十名。

人力資源顧問機構ECA International發表「生活費用研究」調查結果，全球方面，由於美元有一段時間持續處於低位，令美國城市的排名出現下降。三藩市跌出全球前十名至第 15 位，而紐約則下跌兩位至全球第四位。

亞洲方面，大部份中國城市的最新排名皆有所上升，其中廣州首次與上海一起躋身全球首十名。

亞洲區域總監關禮廉表示：「中國經濟在疫情時期迅速反彈，令人民幣在過去一年走強，因此外派僱員在大部分中國城市的生活成本較往年更為昂貴。珠江三角洲對許多國際企業而言仍頗具吸引力，其中廣州和深圳的租金相對高昂，加上當地的房產需求不斷增長，因此這些城市對外派僱員來說相當昂貴。」

外派僱員生活費用最高的20個全球城市

城市 2021年排名 2020年排名
香港 1 1
東京 2 3
日內瓦 3 4
紐約 4 2
倫敦 5 6
蘇黎世 6 7
特拉維夫 7 5
首爾 8 9
上海 9 10
廣州 10 13

相關文章：【香港樓市】美銀調高本港樓價預測料今年升5%至10%　調升多隻地產股目標價（附個股目標價）

【渣打2888】渣打：未來5年亞洲擬增加3000財富管理人才　

編輯：區嘉俊

經濟 日內瓦 蘇黎世 三藩市 首爾 廣州 香港 人力資源 倫敦 上海
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