【Mosaic慢慢砌@iM網欄】生活的追求？有關馬賽克的爭論

疫情令人們開始深思甚麼是生活的追求，到底是量抑或質？回想起2018年到法國Paray-le-Monial參加的國際當代馬賽克藝術家協會第十六屆會議，聽到前輩認為，馬賽克的緩慢創作，就如一種修行，為人們觀念中缺乏的慢態度（Slow attitude）提供選擇，值得參考。

那次會議共有三十多個及地區一百六十多位馬賽克藝術家参加，而配合會議的馬賽克聯展，在一個建成於十六世紀的St. Nicolas Tower 舉行，走進見證小鎮今昔的古塔，信步閑庭的欣賞歷史悠久，又在當代煥發新生的馬賽克，真有種時空切換的交錯感覺。對於小鎮來說，我們的會議可是個節日般的活動，公共設施，商店窗櫉，都展示各種風格的馬賽克作品，看着令人心花怒放。

▲ 古老的St. Nicolas Tower



這屆會議主題是 Evolution of contemporary mosaic(當代馬賽克的演化) ，大家就着主題或自己關注的題目發表意見。

我覺得較有趣的爭議是：馬賽克是純粹獨立的藝術種類？抑或是依附於建築，例如壁畫、地板、梯級等裝飾？有些會員認為馬賽克和繪畫、雕塑等藝術一樣，有自己的技巧及形式，可達到一種藝術媒介的要求。另一些同行則認為，馬賽克藝術家還是需要根據客人的訂購要求，因應經營狀況及塲地限制而設計。這些分歧，無疑反映馬賽克藝術家們現時的處境。

▲ 看看這間鞋店的窗櫉有多少馬賽克？



我自己覺得，兩者並不衝突，反而更突顯馬賽克的包容性、可塑性，當然，若有更多原創作品，馬賽克的藝術成份便會更高。更何況，在甚麼都可以被稱為「文化」的世代，你說馬賽克是甚麼就是甚麼。

坦白講，我也曾經去學習如何將馬賽克鋪砌上牆的技巧，但實在沒有力氣勝任。配合建築設計而做的馬賽克，真的脫離了我的喜好與本事，所以，我還是喜歡創作自己構想的藝術作品。反而重要的是，有更多人知道、認識、了解、喜歡馬賽克。

▲ 在小鎮街上的電子展示板打出 AIMC 的資料



不過，這些討論目的不是為了找到答案，而是互相交流切磋，分享彼此的異同。

還記得當我們一班會員知道下一屆會議將於意大利西西里島舉行 ，大家開心得叫起來。本來去年的會議因疫情改成明年，但願到時真的和大家聚在一起，用不大正宗的英文討論各自的見解。



攝影：洪捷

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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