【網民熱話】新女友搬進來 應否要求夾租？ 網民：順便試下佢

香港人出外租樓無非是為了有自己的地方，又或和情人同居。不過香港鼓吹男方需要負責女方的一切花費，如果給不起就是廢柴。近日有網民於網上討論區發文，詢問同居租金應否一人一半。

網民經歷：

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有網民獻奇招，指樓主可以和女友說：「不夾錢就需要更多時間來儲錢，遲一點才能結婚」。這樣的話，大多數的女性都會願意交租了。不過要注意的是，這個說法可能會被女方認為婚後一切花費都由男方負責，是雙面刃。

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亦有人指，樓主不一定要求女友交租，但可以讓她負責水電煤生活雜費等。這樣一來每人都給一點，算雙方也有付出。

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樓主還可以藉此來測試女方心態，如果她主動交錢的話，就代表她是個好女孩，可以繼續發展。如果她默不作聲，當樓主是「老馮」的話，沒有認真交往的需要了。

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責任編輯：張瑋婷