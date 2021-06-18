  • 32°C
香港時間 : 2021618日 (五) 15:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】新女友搬進來 應否要求夾租？ 網民：順便試下佢

理財智慧 14:00 2021/06/18

分享：

香港人出外租樓無非是為了有自己的地方，又或和情人同居。不過香港鼓吹男方需要負責女方的一切花費，如果給不起就是廢柴。近日有網民於網上討論區發文，詢問同居租金應否一人一半。

網民經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

有網民獻奇招，指樓主可以和女友說：「不夾錢就需要更多時間來儲錢，遲一點才能結婚」。這樣的話，大多數的女性都會願意交租了。不過要注意的是，這個說法可能會被女方認為婚後一切花費都由男方負責，是雙面刃。

【網民熱話】妹妹交一半人工作家用 母親拿去補貼哥哥租金 揭發後哭一整晚【下一頁

亦有人指，樓主不一定要求女友交租，但可以讓她負責水電煤生活雜費等。這樣一來每人都給一點，算雙方也有付出。

【職場熱話】下班和同事坐車零話題 兩人呆站玩手機太尷尬 網民：聽歌瞓覺【下一頁

樓主還可以藉此來測試女方心態，如果她主動交錢的話，就代表她是個好女孩，可以繼續發展。如果她默不作聲，當樓主是「老馮」的話，沒有認真交往的需要了。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

同居 結婚 網上討論區 香港

下一篇文章

【職場熱話】新公司壓價 試用期後20K VS 永久19.5K 應如何選擇？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋