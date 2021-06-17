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【大行點睇】競爭加劇觀望變現能力 大摩維持快手「增持」評級

股樓投資 16:34 2021/06/17

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大摩發表報告，指快手 （01024） 目標今年投資逾10億美元擴張海外業務，與字節跳動旗下TikTok等競爭。大摩估計，快手在快速擴張下，今年月活躍用戶數量料超過2.5億人，不過由於投資增加，市場競爭激烈，市場憂慮其毛利將受壓。

延伸閱讀：【異動股】湖北氣爆事件 中國燃氣急跌14%後停牌 大摩料其股價將受壓直至調查完結 見【下一頁

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大摩指，TikTok用大約3年至4年的時間，把月活躍用戶增加至10億人，預計快手同樣需要近4年時間，而變現能力料在今年第四季到明年開始反映於實際業績上，因此需要關注快手虧損會否進一步擴大。

大摩維持快手「增持」評級，目標價300元。快手股價今日跌4.9%至190.5元。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 目標價 經濟 字節跳動 抖音 快手—W（01024）

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