【正視投資@iM網欄】不將所有雞蛋放進同一個籃子裡 多元化的混合型基金（一）

在投資世界中，風險控制相當重要，正如諾貝爾經濟學獎得主詹姆斯•托賓（James Tobin）所言：「不要將所有雞蛋放進同一個籃子裡」，相信各位讀者都對此耳熟能詳，若不想花過多時間在調節組合風險及資產分配上，有甚麼投資產品可以考慮呢？以基金為例，除了包括個別單一資產如股票、債券、商品及貨幣市場等，還有混合型基金可供選擇，讓投資者可以同時投資於股票、債券或其他資產，集合各項資產的特色，尤其是當市場有如近月港股一樣未有明顯方向時，更能突顯混合型基金的價值。

混合型基金往往投資多於一種資產類別，有助分散因資產過於集中而引致的風險，亦可藉資產間較低的價格關連性，從而降低基金價格的波動性。較常見的是投資於股票及債券的混合型基金，一方面可以透過債券派發的票息而向投資者派息，同時亦能藉債券較低的波動性來增加基金的防守性，另一方面又可受益於投資股票的潛在資本增值。

此外，混合型基金亦具有一定彈性，較常見的是調整基金中股票及債券的投資比例。不少混合型基金的投資策略，均會為資產類別設定上下限，以股債混合型基金為例，一般會分成進取、平衡、保守及靈活型四種，前三者的股票對債券及現金的比率可以由9:1至2:8不等。靈活型股債混合基金的投資比例範圍則可以相當大，以便給予基金經理更大彈性，於不同市況中調節股債比例，為基金爭取最大的潛在回報。

相對其他類型的基金，混合型基金亦具其弱點，下期將為讀者介紹投資混合型基金時需要注意的地方，同時也會在如何選擇混合型基金上給予建議。

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作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問副總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

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