  • 32°C
香港時間 : 2021617日 (四) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【總商會】王冬勝：不認為香港疫苗接種率低對金融競爭力形成大問題

股市 16:35 2021/06/17

分享：

林宇翔攝

香港總商會推出疫苗大抽獎，向在港完成接種2劑新冠疫苗的合資格人士，送出總值超過3000萬元的獎品，預計得獎者超過5000人。總商會大抽獎將於7月2日起接受登記，並在7月22日進行首輪抽獎，直至9月期間一共舉行7輪抽獎。總商會主席王冬勝表示，群體免疫可以盡快令社會恢復正常生活，鼓勵所有健康狀況適合人士盡快接種疫苗。王冬勝在會上表示，不認為香港的疫苗接種率低，對金融競爭力形成大問題，反而很多員工對他反映香港在疫情防控上很安全，由港府的疫苗存量充足可見一斑。

王冬勝連任香港總商會主席 冀港府著手重啟邊境【下一頁】

王冬勝指，香港所採取的防疫措施有效，但同時減低疫苗接種的積極性，期望通過抽獎活動可以鼓勵身體適合接種疫苗的人士，早日接種新冠疫苗。

總商會大抽獎香年滿18歲、持有香港身分證、並已在香港完成接種2劑疫苗人士開放。商會會員捐出總值超過3000萬元的獎品，包括3架平治C系列房車、國泰商務客位機票、500張港鐵全年車票等。

總商會亦有地產發展商成員，被問到會否鼓勵或知悉成員送出單位抽獎，王冬勝回應時指，今次活動的獎品全屬會員自願參與，不會「人有你無」般強迫他們送出獎品。

今次同時是王冬勝退休後首次出席公開場合，被問到其退休感受時，他僅稱「私人問題，不作回答」。

滙豐覓王冬勝接班人有新進展　彭博：亞太業務將由2名聯席主管接掌、廖宜建有份【下一頁】

王冬勝致亞洲全體員工信：滙豐成功賴以兩大元素、有危才有機　任內亞太區稅前盈利增加1倍【下一頁】

相關文章：【大灣區】王冬勝建議大灣區推「單一通行證制度」　推動區內數據信息互聯互通

【大灣區】王冬勝建議大灣區推「單一通行證制度」　推動區內數據信息互聯互通

記者：趙穎妍

 

疫苗 疫情 王冬勝
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）