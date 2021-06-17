【接種疫苗】王冬勝：不認為疫苗接種率低　對港金融競爭力形成大問題

▲ 林宇翔攝

香港總商會推出疫苗大抽獎，向在港完成接種2劑新冠疫苗的合資格人士，送出總值超過3000萬元的獎品，預計得獎者超過5000人。總商會大抽獎將於7月2日起接受登記，並在7月22日進行首輪抽獎，直至9月期間一共舉行7輪抽獎。總商會主席王冬勝表示，群體免疫可以盡快令社會恢復正常生活，鼓勵所有健康狀況適合人士盡快接種疫苗。

王冬勝在會上表示，不認為香港的疫苗接種率低，對金融競爭力形成大問題，反而很多員工對他反映香港在疫情防控上很安全，由港府的疫苗存量充足可見一斑。

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王冬勝指，香港所採取的防疫措施有效，但同時減低疫苗接種的積極性，期望通過抽獎活動可以鼓勵身體適合接種疫苗的人士，早日接種新冠疫苗。

總商會大抽獎向年滿18歲、持有香港身分證、並已在香港完成接種2劑疫苗人士開放。商會會員捐出總值超過3000萬元的獎品，包括3架平治C系列房車、國泰商務客位機票、500張港鐵全年車票等。

總商會亦有地產發展商成員，被問到會否鼓勵或知悉成員將送出單位抽獎，王冬勝回應時指，今次活動的獎品全屬會員自願參與，不會「人有你無」般強迫會員送出獎品。

身兼行政會議成員的商界立法會議員林健鋒表示，香港的疫情控制得比其他地區更好，而疫苗接種率需提升至70%至80%方可達至群體免疫，形容目前有逼切需要對外「展示香港是安全城市」。

今次同時是王冬勝退休後首次出席公開場合，被問到其退休感受時，他僅稱「私人問題，不作回答」。

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記者：趙穎妍