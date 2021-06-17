【網絡安全】Tim Cook批Android惡意軟件數量　比iOS多47倍

▲ Tim Cook近日接受外國媒體Brut.訪問時，談及對歐洲數位市場法（Digital Markets Act，DMA） 要求蘋果開放用戶手動安裝iPhone應用程式的看法。

蘋果（Apple）向來採用較為封閉的方式，只允許用戶安裝App Store上的程式，不容許用戶自行下載Apk安裝應用程式。近日蘋果行政總裁Tim Cook接受外媒訪問時就解釋，蘋果注重私隱安全，對於程式有較嚴格的審查，可篩去不少惡意軟件程式，他更藉此批評Android惡意程式數量遠超iOS。

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Tim Cook近日接受外國媒體Brut.訪問時，談及對歐洲數位市場法（Digital Markets Act，DMA） 要求蘋果開放用戶手動安裝iPhone應用程式的看法。

Tim Cook直指，如果讓用戶自行下載Apk安裝應用程式，會損害到用戶的私隱和安全。他表示，iOS採取封閉式的設計，是希望可以在應用程式上架商店前，經過嚴格審查，有效防止惡意軟件進入iOS系統。他同時引用「Android的惡意軟件是iOS的47倍之多」的說法，來解釋為何蘋果限制用戶安裝第三方程式的做法。

另外，Tim Cook也補充，App Store有不少私隱保護措施，如追蹤透明度，如果開放用戶自行下載Apk安裝應用程式，保護機制就會失效。

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責任編輯：曾曉汶