【新冠疫苗】印尼農村打針送活雞 力谷年長者接種

各國為加快新冠疫苗接種進度，推出各種谷針方法。其中印尼有農村地方政府，為提高45歲或以上民眾接種新冠疫苗意欲，以贈送活雞方式谷針，鼓勵年長者接種新冠疫苗。有當地政府官員表示，計劃推出後，長者接種疫苗人數明顯增加，成效顯著。

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印尼西爪哇省地區的Cianjur為提高45歲或以上民眾接種新冠疫苗，以另類獎品谷針，而且成效顯著。當地助理警察局長Galih Apria表示，新冠疫苗接種計劃推出初期，長者受網上流傳很多關於疫苗錯誤資訊及騙案影響，對接種疫苗感到猶豫，導致眾多長者認為疫苗無法預防新冠肺炎，甚至會出現嚴重副作用或死亡。

有見及此，當地警方與衛生中心及分區政府合作，在上月推出贈送活雞的谷針措施，只要民眾接種疫苗，即可獲得活雞一隻。Galih指，在措施推出前，每200名居民當中，只有25人願意接種疫苗。當「打針送活雞」消息傳出，現在每日平均有250人接種疫苗。

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Galih續表示，當局已免費送出500隻活雞，同時亦採取其他措施推動大規模疫苗接種，包括向親訪村民居所，向他們解釋及教育接種疫苗的安全性和好處、讓醫護人員及軍人協助分發疫苗，免費身體檢查，以及即場替民眾接種疫苗。

印尼至今錄得近200萬宗新冠肺炎確診個案，超過5.3萬人死亡。當地新冠疫苗接種進度緩慢，只有不足兩成50歲以上人士接種首劑新冠疫苗。

責任編輯：郭麗明