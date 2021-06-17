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【香港出口】4月出口貨量升19.7%　出口價格升4.2%

商業 16:34 2021/06/17

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本港今年4月與去年同月比較，商品整體出口貨量按年升19.7%。(資料圖片)

繼較早前發表4月份商品整體出口貨值按年升24.4%後，政府統計處今日（17日）發表4月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。與去年同月比較，商品整體出口貨量按年升19.7%；商品整體出口價格則按年升4.2%。

【香港出口】4月出口貨值按年升24.4%　出口至印度菲律賓升幅顯著

【香港出口】4月出口至印度貨值升逾1.6倍　分析料經港轉口防疫物資需求增

今年首4個月與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別升28.6%及23.5%；商品整體出口價格及進口價格均上升1.8%。

今年4月與去年4月比較，輸往印度的整體出口貨量顯著上升163.0%。同時，輸往台灣（27.2%）、美國（24.3%）及中國內地（內地）（13.5%）的整體出口貨量錄得雙位數字升幅。另一方面，輸往日本的整體出口貨量則下跌17.1%。
 
與此同時，輸往台灣（7.0%）、內地（6.4%）、印度（4.4%）及日本（1.7%）的整體出口價格上升。另一方面，輸往美國的整體出口價格則下跌0.5%。

至於進口方面，4月份的進口貨量按年升21.0%。當中，來自台灣（31.9%）、韓國（20.1%）、內地（19.6%）及日本（19.5%）的進口貨量錄得雙位數字升幅。同時，來自新加坡（9.8%）的進口貨量亦上升。
 
與此同時，4月份的進口價格按年升4.0%。來自所有主要供應地的進口價格均上升：韓國（18.5%）、新加坡（9.9%）、台灣（9.5%）、內地（1.8%）及日本（1.0%）。

【香港出口】3月出口貨值按年升26.4%　出口至台灣印度升幅顯著

責任編輯：朱悅瀅

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