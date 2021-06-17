【新股IPO】科濟藥業、優然牧業潛水 科濟藥業帳面蝕1550元
新股IPO 16:22 2021/06/17
科濟藥業 （新上市編號：02171） 及優然牧業 （09858） 今日暗盤，於富途暗盤科濟藥業最新報29.7元，較招股價32.8元低9.5%，一手（500股）帳面蝕1550元。
|券商
|最新報
|升／跌幅
|招股價
|一手賺／蝕（元）
|收盤時間
|富途
|29.70
|（9.5%）
|32.8元
|-1150
|18：30
|耀才
|29.35
|（10.5%）
|-1725
|19：30
|輝立
|29.55
|（9.9%）
|-1625
|18：30
於富途暗盤交易場，優然牧業最新報6.38元，較招股6.98元低6.8%，一手（1000股）帳面蝕600元。
|券商
|最新報
|跌幅
|招股價
|一手蝕（元）
|收盤時間
|富途
|6.38
|-8.6%
|6.98元
|-600
|18：30
|耀才
|6.18
|-11.5%
|-800
|19：30
|輝立
|6.36
|-8.9%
|-620
|18：30
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記者：謝卓榮