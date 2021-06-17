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【新股IPO】科濟藥業、優然牧業潛水　科濟藥業帳面蝕1550元

新股IPO 16:22 2021/06/17

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科濟藥業  （新上市編號：02171） 及優然牧業 （09858） 今日暗盤，於富途暗盤科濟藥業最新報29.7元，較招股價32.8元低9.5%，一手（500股）帳面蝕1550元。

券商 最新報 升／跌幅 招股價 一手賺／蝕（元） 收盤時間
富途 29.70 （9.5%） 32.8元 -1150 18：30
耀才 29.35 （10.5%） -1725 19：30
輝立 29.55 （9.9%） -1625 18：30

於富途暗盤交易場，優然牧業最新報6.38元，較招股6.98元低6.8%，一手（1000股）帳面蝕600元。

券商 最新報 跌幅 招股價 一手蝕（元） 收盤時間
富途 6.38 -8.6% 6.98元 -600 18：30
耀才 6.18 -11.5% -800 19：30
輝立 6.36 -8.9% -620 18：30

 

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記者：謝卓榮

港股 IPO
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