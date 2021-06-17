【新股IPO】科濟藥業、優然牧業潛水　科濟藥業帳面蝕至少2250元

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科濟藥業 （新上市編號：02171） 及優然牧業 （09858） 今日暗盤，於富途暗盤科濟藥業收報28.3元，較招股價32.8元低13.7%，一手（500股）帳面蝕2250元。而輝立暗盤則收報27.55元，跌16%，一手帳面虧損2625元。
|券商
|最新報
|升／跌幅
|招股價
|一手賺／蝕（元）
|收盤時間
|富途
|28.3
|（13.7%）
|32.8元
|-2250
|18：30
|耀才
|28
|（14.6%）
|-2400
|19：30
|輝立
|27.55
|（16.0%）
|-2625
|18：30
於富途暗盤交易場，優然牧業收報6.6元，較招股6.98元低5.4%，一手（1000股）帳面蝕380元。輝立暗盤收報6.4元，跌8.3%，一手帳面虧損580元。
|券商
|最新報
|跌幅
|招股價
|一手蝕（元）
|收盤時間
|富途
|6.6
|-5.4%
|6.98元
|-380
|18：30
|耀才
|6.46
|-7.5%
|-520
|19：30
|輝立
|6.4
|-8.3%
|-580
|18：30
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記者：謝卓榮