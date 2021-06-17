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【新股IPO】科濟藥業、優然牧業潛水　科濟藥業帳面蝕至少2250元

新股IPO 18:54 2021/06/17

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科濟藥業  （新上市編號：02171） 及優然牧業 （09858） 今日暗盤，於富途暗盤科濟藥業收報28.3元，較招股價32.8元低13.7%，一手（500股）帳面蝕2250元。而輝立暗盤則收報27.55元，跌16%，一手帳面虧損2625元。

券商 最新報 升／跌幅 招股價 一手賺／蝕（元） 收盤時間
富途 28.3 （13.7%） 32.8元 -2250 18：30
耀才 28 （14.6%） -2400 19：30
輝立 27.55 （16.0%） -2625 18：30

於富途暗盤交易場，優然牧業收報6.6元，較招股6.98元低5.4%，一手（1000股）帳面蝕380元。輝立暗盤收報6.4元，跌8.3%，一手帳面虧損580元。

券商 最新報 跌幅 招股價 一手蝕（元） 收盤時間
富途 6.6 -5.4% 6.98元 -380 18：30
耀才 6.46 -7.5% -520 19：30
輝立 6.4 -8.3% -580 18：30

 

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記者：謝卓榮

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