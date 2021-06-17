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【iBond 2021】聯儲局上調通脹預測 iBond首掛最牛睇106元

Hot Talk 16:19 2021/06/17

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市場預料本港通脹升溫，專家料iBond首掛或挑戰106元高位。

聯儲局議息後調高今年核心通脹預測至3.4%，與此同時，大行花旗也料本港第3季通脹最厲害，專家預計iBond（新上市編號：04246）首掛造價或闖106元高位，穩奪兩手（每手一萬元）的捧場客，有望速賺1200元。誠然，長揸定短炒，是眼下71萬名抽了官債者的大難題，因預料疫後本港通脹升溫，專家對一兩年後的消費物價指數（CPI）有進取的估計，如花旗預計明年CPI升2.2%。

專家對iBond首掛價格預測，詳情可按下圖了解

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綜觀8位名家對下周四（24日）官債在港交所（00388）首掛的造價預測，各呈大分歧，保守估算是致富證券董事暨證券業務主管郭家安，他料iBond首掛介乎102.5至103.5元。反觀，最進取是中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦，他大膽估計iBond或高見105元至106元，主因是疫後報復式消費，刺激通脹重臨，熱錢遂炒高債價。

iBond二手買賣敢轉倉，宜預留時間【下一頁

事實上，大行亦料第3季本港通脹最厲害，花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，對本港最新通脹預測，料第2季按年升1%，第3季上漲3.9%才見頂，第4季為2.6%。至於今年全年CPI平均預測為1.8%，明年全年平均預測為2.2%。

專家對iBond的首掛價未有共識，樂觀派如阮子曦建議，若官債挑戰105或以上宜高沽，套現千元變相先賺息。但業界提醒擬在二手市場加碼高追的散戶，畢竟今年的發行額較過往倍增至兩百億元，參考去年官債首掛收市表現為歷來最差，收102.75元，市場歸咎於上一批的發行額已從100億元驟增150億元，在供應驟增下，債價遂難炒高挾升。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2021】

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【銀色債券2021】iBond反應歷來最熱　陳茂波：銀債發行細節月底公布

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

iBond 通脹債券 通脹 債券
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