【買樓理財】花都廣場590萬沽　創屋苑兩房新高　5年未夠即沽　帳面賺180萬

買樓投資最重要「揀啱」屋苑，即使位於新界區，只要屋苑流轉率高，且是上車盤，升值潛力往往驚人。利嘉閣林偉明說，粉嶺花都廣場2座中低層C室，實用面積413平方呎，兩房間隔，望內園景，近日以590萬元易手，創屋苑兩房新高，實用呎價則約14,286元。值得留意的是，原業主於2016年11月以約410萬元購入上述單位，持貨逾4年，現帳面賺約180萬元，物業期內升值44%。

資料顯示，花都廣場位於百和路88號，建有10幢住宅，提供2,710伙單位，於1995年11月開始入伙。雖然屋苑沒有港鐵之便，但附近有巴士總站，有車直達東鐵粉嶺站，車程約五至八分鐘。此外，屋苑設有商場，商店林立，衣食住行一應俱全。

林偉明指出，花都廣場本月至今暫錄約8宗二手成交，而現則約有34個單位放盤，入場價由480萬元起。

【白居二】短炒居屋不夠3年 付辣招稅賣樓 仍大賺逾200萬【下一頁】

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