  • 32°C
香港時間 : 2021617日 (四) 17:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓理財】花都廣場590萬沽　創屋苑兩房新高　5年未夠即沽　帳面賺180萬

股樓投資 16:36 2021/06/17

分享：

買樓投資最重要「揀啱」屋苑，即使位於新界區，只要屋苑流轉率高，且是上車盤，升值潛力往往驚人。利嘉閣林偉明說，粉嶺花都廣場2座中低層C室，實用面積413平方呎，兩房間隔，望內園景，近日以590萬元易手，創屋苑兩房新高，實用呎價則約14,286元。值得留意的是，原業主於2016年11月以約410萬元購入上述單位，持貨逾4年，現帳面賺約180萬元，物業期內升值44%。   

資料顯示，花都廣場位於百和路88號，建有10幢住宅，提供2,710伙單位，於1995年11月開始入伙。雖然屋苑沒有港鐵之便，但附近有巴士總站，有車直達東鐵粉嶺站，車程約五至八分鐘。此外，屋苑設有商場，商店林立，衣食住行一應俱全。 

林偉明指出，花都廣場本月至今暫錄約8宗二手成交，而現則約有34個單位放盤，入場價由480萬元起。

【白居二】短炒居屋不夠3年　付辣招稅賣樓　仍大賺逾200萬【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

上車盤 花都廣場 利嘉閣

上一篇文章

【教育股】傳內地加強規管教育行業 包括禁寒暑假校外培訓 或影響機構每年8成收入

下一篇文章

【大行點睇】競爭加劇觀望變現能力 大摩維持快手「增持」評級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱