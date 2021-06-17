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【異動股】周初急升兩成未夠喉 特步國際今日再升15%

股樓投資 16:12 2021/06/17

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特步國際 （01368） 周二（15日）急升兩成後，今日再升逾15%，續創歷史新高，成交近8.3億元，較過去一個月明顯增加，但不及周二急升時的成交。

摩通早前發表報告，指特步國際受惠於內地馬拉松的熱潮，2019年啟動多品牌戰略，新收購的品牌有助集團產品由中價提高至高檔。該行又指，特步是內地第三大運動服公司，去年市佔率近5%，定位專注於馬拉松運動用品，在2008年開始持續贊助多項賽事後，已成為內地馬拉松運動服的龍頭，市佔率達到10%，超過安踏 （02020） 及李寧 （02331） 分別約5%。

新品牌可為公司帶來協同效應，多品牌策略有助租務協商，供應鏈亦可以互享，公司核心品牌正在建立客戶忠誠度，同店銷售增速由2015年至2017年平均的單位數字，在2018年至2019年已達到雙位數，摩通更預計公司2021年至2023年品牌銷售的複合年均增長率將達到13%。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 馬拉松 同店銷售 異動股 運動用品 安踏體育（02020） 李寧（02331） 特步國際（01368）

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