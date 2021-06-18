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【網民熱話】麥當勞BTS餐風靡全球 衍生各式各樣產品 是新時代商機

理財智慧 11:00 2021/06/18

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BTS代言麥當勞風靡全球，無論是香港還是印度，不少粉絲瘋狂吃漢堡包。更有人上網出售BTS的食物袋子，炒價一度上7000港元。近日有台灣網民於網上媒體發文，分享他見過不同的BTS麥當勞產品。

BTS麥當勞產品：

    點擊圖片放大
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    +5

帖文一出，不少網民都笑翻在原地，指自己也應該把袋子留下來，翻倍出售不是夢。有人也在哭自己就這樣錯失了商機，亦有人覺得太誇張，怎麼什麼都可以拿去賣。

【網民熱話】父親投訴沒禮物收 買了禮物又左嫌右嫌 網民：送錢最開心【下一頁

不過，不少人直呼想要耳環，指是難得一見的好看手作飾物。至於沒東西款的商品，網民就覺得是薛丁格的BTS餐，好像有又好像沒有。防水袋就被戲稱成：「防水少年團」的商品，亦有人覺得BTS麥當勞甜辣醬吊飾是最奇怪的款，被不少網民讚同。

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責任編輯：張瑋婷

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