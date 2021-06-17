陳家強：虛擬貨幣交易屬紙上談兵 政府不必硬銷港青北上 宜引導港企進駐大灣區

香港恒生大學傳播學院《恒傳感言》訪談節目，日前邀請到財經事務及庫務局前局長、 虛擬銀行WeLab Bank董事局主席陳家強接受訪問。近來虛擬貨幣交易盛行，陳家強認為比特幣交易的過程繁複，事實上很少人直接透過區塊鏈作交易，因其交易成本極高，這種「去中間化」只是紙上談兵。惟虛擬貨幣出現，令市場憧憬「電子金幣」。陳家強在訪問中又提到，金融體系「去中心化」難以實現，因為金融市場一旦崩潰，政府或中央銀行必定會出手「救市」，以確保金融體系穩妥。

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另外，陳家強建議政府運用香港在國際聯繫及市場開放的優勢，協助大灣區的整體發展。他認為香港的價值在於其市場功能、與國際的連繫和自身開放性，港府應循這方面不斷增長，以提升整個大灣區的發展。他籲政府不要「硬銷」香港年輕人北上大灣區，而是要制定清晰的產業策略，引導香港的企業進駐大灣區，從而聘請更多香港年輕人到大灣區工作，讓他們真正參與國家發展。

虛擬銀行在港如雨後春筍，發展迅速，對此陳家強就強調勿神化虛擬銀行，因為其功能與傳統銀行無異，只是不設實體分行，能以較低成本吸引客戶。他指出虛擬銀行比較專注於理財產品，服務較為「到位」，容易吸納不同類型的客群，故對其發展前景感到樂觀。

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對於有人質疑政府高價賣地導致樓價高企，陳家強就不敢苟同，他認為香港土地昂貴主因是土地資源短缺。他贊成採取填海及開發郊野公園等方法，因為缺乏土地便沒可能發展項目，阻礙各行各業的發展。他建議政府興建房屋並以低價賣出，並設限禁止短期內轉讓，當樓市好時業主的財富也有所增長，房屋及經濟問題可一併改善，同時提供經濟向上流的機會。

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