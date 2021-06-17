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【東京奧運】或面對疫情威脅 日本擬設觀眾入場人數上限1萬

環球政經 16:27 2021/06/17

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日本東京奧運臨近，惟國內疫情仍未有所緩和，日本當局於周三（16日）召開記者會時透露，當局擬考慮一項東京奧運容許有限度國內觀眾入場的提案。

日本隨歐盟步伐推「疫苗護照」　料7月下旬落實：【下一頁

根共同社報導，政府官員指出，或將容許觀眾入場觀賽，上限人數為1萬，或會場的一半容納（以其中較小者為準）；而禁止外國觀眾參與在7月23日開幕禮，並表示為了安全地舉辦奧運會，當局會持續致力於防疫措施，並於本月公布國內觀眾入場人數上限的詳情細節。

對於天皇夫婦會否擔任東京奧運會和殘奧會的名譽總裁一職，於開幕禮當日宣布開幕，當局仍未有決定，由於今次輿論對新冠疫情下辦賽的反對聲根深柢固，令宮內廳謹慎探討活動。

【疫市拓展】逾3萬呎Pure Fitness新店進駐K11 MUSEA 集團：看好業務未來發展：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

奧運會 經濟 日本 東京

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