【職場熱話】大集團員工不滿培訓課程五花八門　連學去廁所、揸筷子都有　網民：絕對是塞錢入你袋

不少公司都會為員工提供培訓課程。近日說有網民在Facebook專頁「奴工處」投稿，控訴公司要求他們學習「奇怪」的課程。事主的公司是一間大型傳統集團的員工，集團旗下有10多間分公司，8成員工已40歲以上。此集團每個月要求員工學習不同課程，令事主大感無奈，更形容「此集團猶如大學般還要上堂讀書」。而且課程種類五花八門。除了一般的管理和提升溝通力等課程，更有學習廁所文化和學懂「揸筷子」等，令網民忍不住說：「真想知道我怎樣『揸筷子』關你甚麼事？」

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帖文一出，引來網民熱論，不少網民都狂批事主，更指「絕對是塞錢入你袋」，「你知不知出去學餐桌禮儀要多少錢？出去見客吃飯不失禮，學完是增值自己。去廁所更加要學，一些人經常去完個廁所像核爆似的，下手怎樣用？想做死清潔姐姐嗎？」、「用返工時間學完全ok」、「要學『揸筷子』估計因為做宴會上菜服侍客人要專業。揸得不好，餸在客人前跌了怎麼辦。」、「揸筷子是食中式禮儀來，真是好多人幾十歲都不懂」、「如果不花你私人時間，學懂這些，對自己有好處，好多交易是透過與人吃飯開始加強建立，如果你吃相不好，別人都未必有興趣再同你談下去」。

亦有不少大讚網民「學習廁所文化」的課程，「不過真係好多人不懂去廁所，這麼大的人『屙到出晒界』，廁紙還未沖走又不理」、「不錯啊，『屙屎』也是一種禮儀。如果不是人人都屙進馬桶的話你還怎樣去廁所。」、「我好討厭人到處痾，有得學是好事」、「香港人真是要學去廁所⋯無論商場或我公司，廁所板都是有⋯⋯⋯」

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責任編輯：黃苑筠