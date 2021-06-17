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【虛擬銀行】Livi Bank夥Mastercard推代碼化支付　綁定至京東享10元現金回贈

股市 15:48 2021/06/17

分享：

Livi Bank夥Mastercard推代碼化支付　綁定扣賬卡至JD.com享10元現金回贈

虛擬銀行Livi Bank宣布與Mastercard推出 Mastercard Token Connect，為全港首推代碼化支付的銀行。livi客戶可使用livi手機應用程式，透過Mastercard Token Connect將livi Debit Mastercard及liviPayLater扣賬卡綁定到指定網上商戶，建立Token Connect連結，其中包括與livi股東之一京東科技相關的電子商務平台JD.com。完成綁定後，客戶在結賬時只需點擊一下即可完成付款，無需手動輸入扣賬卡資料。

Livi Bank表示，由6月18日至7月31日，livi客戶成功綁定扣賬卡至京東集團 （09618） 旗下的JD.com，即可享10元現金回贈。此外， 在京東「618周年慶」期間，客戶可於JD.com享有消費優惠，於6月17日，單一購物滿199元人民幣，即享10元人民幣折扣，最多可兌換兩次，於6月18日，單一購物滿299元人民幣，即享20元人民幣折扣，最多可兌換一次。

Mastercard Token Connect是一項創新支付應用，將livi扣賬卡與代碼化技術結合，為客戶提供更無縫和安全的線上支付體驗。安全性是代碼化技術的另一優勢。當livi客戶透過Mastercard Token Connect將扣賬卡綁定到商戶時，商戶並不會直接儲存扣賬卡資料，而是會收到一串由Mastercard發出的特殊字符（即代碼），用以代表該卡。因此，敏感數據並不會在交易期間傳輸，即使代碼被駭客截獲，扣賬卡資料亦不會外洩。

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編輯：袁諾曦

京東（美：JD） livi Bank 虛擬銀行 京東集團—SW（09618）
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