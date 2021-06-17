全球汽車業銷量回升　研究料今年回彈至8300萬輛

▲ 有研究指出，今年全球汽車銷量會回彈至8300萬輛，比去年增600萬輛。而車企增加盈利的關鍵則在於以新的商業模式為中心，例如互聯服務的經常性收入。

汽車業銷售在疫情下受影響，但有研究指出，今年全球汽車銷量會回彈至8300萬輛，比去年增600萬輛。而車企增加盈利的關鍵則在於以新的商業模式為中心，例如互聯服務的經常性收入。

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全球咨詢公司艾睿鉑（Alix Partners） 在今日發布全球汽車展望報告，指出2020年受疫情影響，全球汽車銷量按年下滑1300萬輛，而今年全球汽車銷量會回彈至8300萬輛，比去年多600萬輛，但相信銷量到2025年才能回9400萬輛的頂峰。報告指出，汽車業所有指標基本上恢復正常，甚至其總年收入超過以前。而各地如中國的汽車銷量亦逐漸恢復到2500多萬銷量，增長相當高，預計未來會重點發展運動型休旅車（Sport Utility Vehicle，SUV）。

報告又提到，現時汽車業，尤其以軟件為核心的汽車，增加盈利能力關鍵在於互聯服務的經常性收入，例如Tesla會要求用戶以3250美元額外解鎖10%電池續航里程。艾睿鉑亞太區汽車和工業業務負責人Stephen Dyer表示，若高科技網絡公司與傳統汽車企業聯盟必能有所作為，高科技公司可提供語音系統等軟件技術，而傳統汽車製造商則可提供製造車量的技術。

至於提及無人技術及自動駕駛的推行時，Stephen Dyer表示，自動駕駛汽車存在一定風險，不排除遭不法之徒操控，需訂立法規監管及加強對數據安全的保護，預計需1至3年時間完成試點計劃。另無人技術引伸的無人配送服務或成大熱，料將在港口、灑水車等設施被採用。

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記者：張凱琳