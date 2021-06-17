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【華為鴻蒙】華為鴻蒙系統第三輪公測　覆蓋Mate20、MatePad等17款設備

科技 15:37 2021/06/17

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華為再宣布，已開啟了HarmonyOS的第二輪公測計畫，包括nova 6系列、nova 7系列，以及nova8系列共6款機型。

華為早前舉行鴻蒙操作系統（HarmonyOS）及全場景新品發布會，會上正式公布全新的自家研發的操作系統HarmonyOS正式登場。華為隨即啟動升級計畫，並宣布明年下半年前將為100多款設備升級至HarmonyOS系統。近日華為再宣布，已開啟了HarmonyOS的第二輪公測計畫，包括nova 6系列、nova 7系列，以及nova8系列共6款機型。

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華為終在近日啟動第二輪公測計畫，nova 6系列、nova 7系列及nova8系列已可全面升級至HarmonyOS。除此之外，華為也宣布下一批公測計畫將會在7月進行，覆蓋舊機型，包括Mate20/Pro/Rs保時捷版、華為Mate20 X4G、Mate X、華為nova 6 SE/nova 7 SE/nova 8s、華為暢享20 Plus、暢享20 Pro、暢享Z、麥芒、華為MatePad等17款設備。

根據華為官方此前公佈的數據顯示，目前HarmonyOS的升級用戶已經突破千萬。鴻蒙系統支援各類裝置及設備，例如手機、平板電腦、智能手錶、車載系統等。華為消費者業務軟件部總裁王成錄曾於發布會上表示，公司計劃年底內有超過2億部華為設備升級至鴻蒙系統。

【華為鴻蒙】華為內部員工揭露　鴻蒙系統推出一星期內下載量逾1,000萬

責任編輯：曾曉汶

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