【美俄峰會】拜登被追問發脾氣 鬧女記者入錯行

美國總統拜登與俄羅斯總統普京周三(16日)於瑞士日内瓦舉行美俄峰會,拜登卻於美俄峰會後發生一段小插曲。CNN女記者柯林斯追問拜登,為何他對普京在美俄峰會後作出改變有信心。拜登不滿被柯林斯連番追問下發脾氣,斥責對方入錯行。

拜登(Joe Biden)在美俄峰會結束後,單獨舉行記者會。正當拜登打算結束記者會並步離會場時,美國有綫新聞網絡(CNN)首席白宮記者柯林斯(Kaitlan Collins)仍追問拜登。

柯林斯當時追問拜登,為何他有信心普京(Vladimir Putin)會改變破壞美國穩定的行為。

拜登顯然對柯林斯的追問感到不悅,隨即表現憤怒地駁斥她:

搞乜鬼!你究竟一直做緊乜?我幾時講過我有信心?

(Where the hell --— what do you do all the time? When did I say I was confident?)