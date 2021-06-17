【美俄峰會】拜登被追問發脾氣 鬧女記者入錯行

▲ 拜登不滿被CNN女記者連番追問下發脾氣，斥責對方入錯行。

美國總統拜登與俄羅斯總統普京周三（16日）於瑞士日内瓦舉行美俄峰會，拜登卻於美俄峰會後發生一段小插曲。CNN女記者柯林斯追問拜登，為何他對普京在美俄峰會後作出改變有信心。拜登不滿被柯林斯連番追問下發脾氣，斥責對方入錯行。

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拜登（Joe Biden）在美俄峰會結束後，單獨舉行記者會。正當拜登打算結束記者會並步離會場時，美國有綫新聞網絡（CNN）首席白宮記者柯林斯（Kaitlan Collins）仍追問拜登。

柯林斯當時追問拜登，為何他有信心普京（Vladimir Putin）會改變破壞美國穩定的行為。

拜登顯然對柯林斯的追問感到不悅，隨即表現憤怒地駁斥她：

搞乜鬼！你究竟一直做緊乜？我幾時講過我有信心？ （Where the hell --— what do you do all the time? When did I say I was confident?）

拜登解釋指他真正的意思是，如果全球其他地方作出反應，就會削弱俄方於全球地位，而俄方的做法就會改變。拜登表示他並無講對任何事有信心，只是在陳述事實。

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然而柯林斯繼續發言，指普京在峰會後的記者會否認俄羅斯涉及網絡攻擊、淡化侵犯人權行為、更拒絕提及入獄俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）的名字。她質問拜登這怎能算是一次有建設性的會晤。

而拜登則向柯林斯發火，抛下了這句就轉身離去：

如果你連呢點都唔明白，即係你入錯行。 （If you don't understand that, you're in the wrong business.）

拜登於記者會上大動肝火引起外界關注。拜登準備乘搭空軍一號離開日内瓦前，走到一班記者面前表示，他欠柯林斯一個道歉。

惟拜登仍抱怨記者從來不問他正面的問題。拜登更表示對他來説，似乎記者必須做個負面的人、對人生保持負面的態度，才能成為一名好記者。

責任編輯：鄭錦玲