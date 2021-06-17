【ET講股通】梁耀康：聯儲局提前收水部署 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日收報28558點，升121點，大市總成交1,402億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，美國聯儲局結束議息會議，指將提前收水部署。港股偏弱，資金塘水滾塘魚，恒指續於27500至29500點大區間波動，後市若失守今日低位，宜調整持倉。

儲局定調開始慢慢收水，留意之後會否有明確時間表，惟除非美國就業情況明顯惡化，否則既定政策應不會扭轉。特別要留意，內地貨幣政策走先美國，所以放寬機會甚低，不宜對A股有太大期望。近期北水流入港股亦明顯減少，甚至出現部分淨流出日子。

幣策收緊不利商品 資源股伺機食糊

板塊方面，持有資源股宜嚴守紀律，破位即走，不宜坐貨。過去十年，金融資產升浪主要靠放水支撑，在未來水退下，即使企業盈利增長仍佳，整體估值水平亦恐下調。商品股走勢領先經濟走向，在內地調控加上外圍開始收水下，商品價格壓力勢增。

息率趨升下，國際金融股可留意，如滙豐 （00005） 。而在通脹趨升下，實物資產望受捧，

房產相關股亦可候低吸納，如領展 （00823） 。

消費股方面，體育用品股大升，再追要注意風險，嚴控注碼。持貨者宜伺機食糊，無貨者不宜追貨。汽車股昨日大跌後，今日反彈，惟長汽 （02333） 受累管理層減持，股價彈不起。夏季利好啤酒需求，啤酒股亦可留意。

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