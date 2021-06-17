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【盈喜股】 信義系發盈喜 信義玻璃料半年最少賺近50億元

股樓投資 15:20 2021/06/17

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信義系發盈喜，信義玻璃（00868）料純利大增，半年最少賺近50億元；信義光能（00968）亦公布，料中期純利大增1至1.2倍。

信義玻璃盈喜公告指，截至2021年6月30日上半年純利預期增加2.6至2.9倍，至49.8億元與53.9億元的範圍，主要由於中國建築行業對浮法玻璃需求強大，因此浮法玻璃業務的平均銷售價格及銷售量按年大幅上升；及公司另一聯營公司信義光能所貢獻的盈利大幅增加。

【騰訊 700】騰訊旗下《王者榮耀》《PUBG Mobile》 蟬聯全球兩大最吸金遊戲【見下頁

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信義光能盈喜公告指，由於集團主要太陽能玻璃產品上半年的銷量及盈利能力均有所提升，料中期純利大增1至1.2倍。然而，集團指出，在生產效率的提高下，降低了原材料及能源成本上升的不利影響，但由於太陽能玻璃產品平均市價於今年第二季度期間的不利變動，預計太陽能玻璃分部於今年餘下月份的表現可能會受到影響。

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記者：郭秀慧

盈喜 產品 太陽能 經濟 純利 信義玻璃（00868） 信義光能（00968） 銷售 行業

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