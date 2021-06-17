【新股IPO】螞蟻有機會年底前捲土重來？報告指年內或上市惟估值或大跌六成

彭博引述盛博報告指，螞蟻集團有機會在今年底前上市，惟估值很可能出現大跌六成至1,200億美元，主要是其收入增長放慢所致。另一方面，分析又估計螞蟻或需要注入300至400億元人民幣資本至新的消費者金融分部，以支持信貸增長。

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有指新的估值預測與公司叫停上市時的3,200億美元相差甚遠，當時監管機構在公司於中港兩地上市前叫停。不過即使估值大挫，盛博認為螞蟻集團仍在努力檢視其業務，滿足監管要求，估計公司消費者金融分部獲批將為日後上市鋪路。

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記者：張以正