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【新股IPO】螞蟻有機會年底前捲土重來？報告指年內或上市惟估值或大跌六成

股樓投資 15:20 2021/06/17

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彭博引述盛博報告指，螞蟻集團有機會在今年底前上市，惟估值很可能出現大跌六成至1,200億美元，主要是其收入增長放慢所致。另一方面，分析又估計螞蟻或需要注入300至400億元人民幣資本至新的消費者金融分部，以支持信貸增長。

【新股IPO】時代天使6699首日掛牌升1.3倍 一手帳面賺4.56萬元 成歷年第二大賺錢新股，見【下一頁】

有指新的估值預測與公司叫停上市時的3,200億美元相差甚遠，當時監管機構在公司於中港兩地上市前叫停。不過即使估值大挫，盛博認為螞蟻集團仍在努力檢視其業務，滿足監管要求，估計公司消費者金融分部獲批將為日後上市鋪路。

延伸閱讀：騰訊旗下《王者榮耀》《PUBG Mobile》 蟬聯全球兩大最吸金遊戲

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記者：張以正

螞蟻集團（滬：688688） 螞蟻集團（06688） 螞蟻銀行 螞蟻金服 IPO 港股

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