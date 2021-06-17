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【港股追蹤】黑石斥逾236億元全面收購SOHO中國 擴大內地房地產業務

股樓投資 15:44 2021/06/17

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SOHO中國（00410）公布，黑石集團以每股5元的價格提出要約，收購公司的全部已發行股份，料涉資236.6億元，作價較停牌前的3.8元溢價31.6%。

目前，集團主席兼大股東潘石屹夫婦將出售約28.56億股，保將會保留約4.7億股，即為已發行股份的9%。交易後潘石屹夫婦會成為公司第二大股東，未來會繼續協助公司發展。

【領展823】 領展去年度可分派收入微升0.8% 每單位派末期息1.48元  詳情請看[下一頁]

有指，黑石集團計劃保留集團的上市地位，維持現有的主營業務及管理層，並會在適當的情況下利用公司資源在內地擴張。要約完成後，將會維持公司原有業務，並繼續聘用現有員工等。而黑石計劃向董事會提名新的執行董事。

【券商點睇】聯儲局聲明較預期偏鷹 殺估值壓力或重臨  詳情請看[下一頁]

現時黑石集團於內地共有600萬平方米房地產，並對內地經濟長遠發展充滿信心，故藉是次收購擴大在內地的投資。

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撰文 : 趙家盈

收購 港股 經濟 香港 停牌 SOHO中國（00410）

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