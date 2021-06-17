【港股追蹤】黑石斥逾236億元全面收購SOHO中國 擴大內地房地產業務

SOHO中國（00410）公布，黑石集團以每股5元的價格提出要約，收購公司的全部已發行股份，料涉資236.6億元，作價較停牌前的3.8元溢價31.6%。

目前，集團主席兼大股東潘石屹夫婦將出售約28.56億股，保將會保留約4.7億股，即為已發行股份的9%。交易後潘石屹夫婦會成為公司第二大股東，未來會繼續協助公司發展。

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有指，黑石集團計劃保留集團的上市地位，維持現有的主營業務及管理層，並會在適當的情況下利用公司資源在內地擴張。要約完成後，將會維持公司原有業務，並繼續聘用現有員工等。而黑石計劃向董事會提名新的執行董事。

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現時黑石集團於內地共有600萬平方米房地產，並對內地經濟長遠發展充滿信心，故藉是次收購擴大在內地的投資。

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