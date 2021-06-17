英國正式推出疫苗護照 望協助舉辦大型活動

英國政府曾表示，將採用疫苗為大型活動出入許可證明。相關程式英國時間周三（16日）正式推出，獲邀民眾可透過手機下載應用程式，並出示新冠疫苗接種記錄。英國傳媒報道指，當局會在大型活動上，如溫布頓網球賽時試行政策，若成功將廣泛推行。

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國民保健服務（NHS）周三正式推出手機應用程式「NHS Covid Pass」，民眾可透過程式出示疫苗接種記錄。尚未接種疫苗人士，亦可上載近期陰性檢測記錄，或6個月內康復證明。當局考慮將在熱門體育賽事中試行，包括溫布頓網球錦標賽及歐洲國家盃。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）引述政府消息人士報道，當局或透過應用程式，增加體育賽事入場人數上限。據悉，目前程式只供擁有測試賽事門票人士使用，並透過接收到的特別代碼下載。若測試成功，英國將擴大應用領域。

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根據當局計劃，尚未完成2劑接種人士可在家中做快速測試，並將結果儲存在程式內，並參加試行賽事。屆時，場內會有工作人員隨機抽樣調查，確保觀眾檢測結果呈陰性。據報程式或在今年秋天前，作為放寬外國旅遊措施之一。

內閣事務大臣高文浩（Michael Gove）正檢視英國國內疫苗護照使用情況，原定在本周末匯報，但因解封延遲而押後。而英國首相約翰遜（Boris Johnson）一再強調，民眾到訪酒吧無需提供接種證明，惟承認場地可以堅持要求顧客出示。

責任編輯：李俊儀