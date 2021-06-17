【金融科技】投資推廣署推第二屆全球Fast Track計劃　參加活動費用全免

▲ 投資推廣署宣布推出第二屆全球Fast Track計劃。

投資推廣署宣布推出第二屆全球Fast Track計劃，歡迎來自9個主要金融科技領域的公司參加，當中涵蓋商業銀行、投資、財富科技等範疇。成功突圍的公司可在11月舉行的「香港金融科技周2021」展示其方案。

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投資推廣署金融科技主管梁瀚璟表示，今年計劃比上一屆規模更大，共邀請到近50多間企業與投資巨頭參與此計劃。他亦指，香港擁有來自金融、科技及金融法規方面的人才，為香港發展金融科技優勢。

投資推廣署署長傅仲森則指，香港作為傑出金融科技中心，本身已有世界級金融科技生態圈，目前香港有近600間金融科技公司和初創企業，約8成銀行亦逐步將金融科技融入業務，加上本港擁有完善監管市場制度，料香港金融科技發展空間甚大。

評選準則方面，滙豐 （00005） 香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，作為評審團成員之一，該行將視乎參加者的想法是否創新、能否為用戶提供即時解決方案，以及推行該項目時會否受現有監管掣肘。

該計劃從周四（17日）起接受申請，截止日期為9月10日，參加活動費用全免。表現最突出的公司將獲邀參加比賽，向由企業和投資巨頭組成的評審團推介其商業計劃。 優勝者名單將於11月公佈。

是次計劃參與企業及投資者巨頭包括尚乘集團、中銀香港 （02388） 、港交所 （00388） 、香港上海滙豐銀行、宏利香港及澳門、渣打 （02888） 旗下的渣打創投、香港科技園、數碼港、周大福企業等。

此外，計劃亦為合資格金融科技公司提供配對平台，安排該批公司與投資推廣署提供的企業進行一對一在線會議。

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編輯：賴奕羚