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【新冠疫苗】CureVac有效率僅47% 遠遜Moderna輝瑞

環球社會熱點 14:23 2021/06/17

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新冠肺炎變種病毒肆虐，全球加快研發改良新冠疫苗，希望有效遏制變種病毒。德國藥廠CureVac研發的新冠疫苗有效率僅得47%，遠低於同樣用mRNA技術研發的新冠疫苗，專家料CureVac疫苗有效率偏低是與變種病毒有關。

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CureVac周三（16日）公布臨床試驗初步結果，共有4萬名來自拉丁美洲與歐洲的志願者參與試驗，有134人感染新冠肺炎。CureVac疫苗的有效率僅得47%，但藥廠拒絕透露分別接種疫苗及安慰劑的人數。

研究人員仍繼續檢視志願者的數據，留意會否再出現新的確診個案，料將會兩至三周内取得最終數據以作分析。

輝瑞（Pfizer）與Moderna同樣採用mRNA技術研發，有效率都達到大約95%，高CureVac疫苗接近48個百分點。

Delta變種改病徵 英國新確診者多頭痛 【下一頁】

佛羅里達大學生物統計學家迪恩 （Natalie Dean） 表示，雖然疫苗有效率在試驗結束時有可能提高，但目前研究人員已收集大部分數據。她認為CureVac疫苗有效率不會有重大變化，估計疫苗功效幾乎不可能會提升至很高。

迪恩估計疫苗有效率低，是由於志願者所在國家出現大量變種病毒。藥廠為其中124名確診志願者樣本進行基因序列測試，發現只有1人是感染原始版本新冠病毒株。過半確診志願者感染了會削弱疫苗功效或更具傳染力的變種，有2成人更感染了近期於秘魯肆虐的Lambda變種。

CureVac行政總裁哈斯（Franz-Werner Haas）表示，他們仍計劃為疫苗申請授權。CureVac計劃向歐洲藥品管理局（EMA）申請緊急使用授權，歐盟去年更與其達成協議，如CureVac疫苗獲EMA授權，歐盟將會購入4.05億劑。

責任編輯：鄭錦玲

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