【大灣區】國際中小企業創新創業大賽　助創科企業進軍大灣區

▲ 2021年「國際中小企業創新創業大賽香港分站賽」於今天正式開始接受報名，至7月16日截止。

為了挑選香港優秀創科團隊參加國家級創業大賽，2021年「國際中小企業創新創業大賽香港分站賽」(下簡稱「香港分站賽」)於今天正式開始接受報名，至7月16日截止，勝出者將代表香港出賽「創客中國—國際中小企業創新創業大賽決賽」。

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是次比賽以「科技創新創業協調發展」為題，參賽企業範疇涵蓋10大創新科技領域，包括金融科技、人工智能與大數據、物聯網、新一代信息技術、先進製造、生物醫藥、新材料、新能源與節能環保，以及兩個新增類別「智慧生活與出行」及「數碼娛樂與電子競技軟件」 。入圍十強的參賽隊伍，將可與內地企業進行一對一項目對接洽談環節；而勝出香港分站賽的冠亞季軍代表將會在九月中旬於內地城市舉行的「創客中國—國際中小企業創新創業大賽決賽」，代表香港出賽，與另外新加坡及捷克兩個海外賽區爭取進軍大灣區市場的支援，包括內地投資者對接、進駐內地創業園區及成果轉化指導等。



數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港一直積極支持初創企業在大灣區發展，並與多個大灣區業界領先的科創園區和科技孵化器合作，為數碼港社群成員提供落戶支援，協助他們開拓內地市場。是次比賽能把更多元化的初創與內地企業進行對接並落地，讓他們能夠助力大灣區的市場及經濟增長，吸引更多資金及投資者。

上屆香港區賽區就有三間數碼港培育公司晉身最後十強，包括萬御科技。該企創辦人魏嘉俊表示，大賽把其的技術帶到大灣區市場，在數個內地高科技產業城市進行巡迴路演，亦獲得對接內地創科資本、開拓企業及投資者網絡的機會。賽後公司更成功與內地龍頭地產企業簽訂產品及服務合約，為日後在大灣區的發展打下一枝強心針。

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責任編輯：蘇穎琪