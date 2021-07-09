【新股IPO】吉利富豪合資「極星Polestar」擬SPAC上市　估值升至250億美元

▲ 吉利及富豪汽車合組的汽車品牌「極星」（Polestar）傳尋求上市。（網頁截圖）

吉利汽車 （00175） 母企和系內富豪汽車（Volvo）合資品牌「極星（Polestar）」多次傳出尋求上市。外媒最新報道，該高檔電動車廠擬以特殊目的收購公司（SPAC）形式上市，並與 Gores Guggenheim Inc（美：GGPI）展開洽談，極星上市估值或接近250億美元（約1,942億港元），較吉利汽車現時約2300億港元市值接近。

極星年內多次傳出部署上市，6月中報道曾指，「極星」上市估值或超過100億美元，最新傳聞估值明顯提高。

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彭博引述消息指，極星和Gores Guggenheim Inc尚未達成協議，交易仍有變數，而吉利控股、極星和Gores Guggenheim Inc未有回應報道。

「極星」行政總裁Thomas Ingenlath在6月曾稱，未悉公司何時會上市，所以「不會對IPO或SPAC說不」，又指公司追求的是長期投資者。極星今年4月進行5.5億美元融資，用於開始在美國製造汽車的支出。

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編輯：麥德銘、趙穎妍