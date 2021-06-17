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日本隨歐盟步伐推「疫苗護照」　料7月下旬落實

環球政經 18:04 2021/06/17

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新冠肺炎疫情持續，有歐盟國家計劃推出疫苗護照，有意重啟經濟；日本當局宣布，擬於7月下旬起發行紙本證明，對象為有出國需求者。

綜合媒體報道，日本內閣官房長官加藤勝信表示，屆時或先發行紙本書面證明，未來亦將發行數位證明。接種證明由地方自治體發行，並會參考負責疫苗接種工作的市區町村接種紀錄為基礎。證書將會紀錄接種者姓名、疫苗生產商以及接種時間，國籍、護照號碼等資訊。有報道指出，日本疫苗護照正式名稱是「新型冠狀病毒疫苗接種證明書」，文件資料將以英日文雙語呈現。

日本當局擬於7月中旬到下旬起，發行疫苗護照，而對象為持有護照與機票的民眾。早前布報道指出，當局預料會先在今年夏季頒發紙質官方證書；同時年內將透過智能手機實現數位化的路線圖。

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責任編輯：黎淑雯

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