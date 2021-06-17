日本隨歐盟步伐推「疫苗護照」　料7月下旬落實

新冠肺炎疫情持續，有歐盟國家計劃推出疫苗護照，有意重啟經濟；日本當局宣布，擬於7月下旬起發行紙本證明，對象為有出國需求者。

綜合媒體報道，日本內閣官房長官加藤勝信表示，屆時或先發行紙本書面證明，未來亦將發行數位證明。接種證明由地方自治體發行，並會參考負責疫苗接種工作的市區町村接種紀錄為基礎。證書將會紀錄接種者姓名、疫苗生產商以及接種時間，國籍、護照號碼等資訊。有報道指出，日本疫苗護照正式名稱是「新型冠狀病毒疫苗接種證明書」，文件資料將以英日文雙語呈現。

日本當局擬於7月中旬到下旬起，發行疫苗護照，而對象為持有護照與機票的民眾。早前布報道指出，當局預料會先在今年夏季頒發紙質官方證書；同時年內將透過智能手機實現數位化的路線圖。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯