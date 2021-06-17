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【電動車】電動車成市場大熱　研究：到2025年投資額達約256萬億

科技 14:14 2021/06/17

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有研究報告指出，電動車行業成汽車市場大熱，其投資總額預計2025年將達到3300億美元，惟芯片短缺情況，令電動車短期內難以達到傳統汽車之市場規模。

電動車市場雖現正受芯片短缺影響發展，但仍是近年新趨勢。有研究報告指出，電動車行業成汽車市場大熱，其投資總額預計2025年將達到3300億美元（約256萬億港元），惟芯片短缺情況，令電動車短期內難以達到傳統汽車之市場規模。

【數據洩露】不法分子利用「網絡爬蟲」攻擊淘寶系統　大量用戶數據洩露

全球咨詢公司艾睿鉑（Alix Partners） 今日發布全球汽車展望報告，指出電動車行業投資在一年內大幅上漲41%，預計到2025年整個行業的投資總額將達到3300億美元。報告指出，2023年，全球電動汽車市場份額會增至佔28%，預計電動車行業的投資會推動產品銷量增長至62%，在兩年內與電動車行業相關的產品可達500種以上。雖然對電動車行業的巨大投資在數年內都不會得到回報，但仍有不少科技和工業行業會大規模轉向發展電動車。

艾睿鉑亞太區汽車和工業業務負責人Stephen Dyer表示，芯片短缺會引致電動車無法與燃油車較量，現時電動車因芯片價格比燃油車價格高8000至11000美元（約62000至85000港元），高昂的價格會減少消費者購買電動車的意欲，預計到2028年也不能達到傳統汽車規模。

報告又提到，電動車原材料現時正值歷史價格高位，而其供應量的恢復速度會比預期慢，料到明年年底才能恢復至往年水平。艾睿鉑亞太區業務負責人Shiv Shivaraman表示，現時很多汽車公司看好電動車市場，並正以高價格積極地爭取芯片。他建議，政府可對電動車行業增加補貼，並鼓勵有心發展電動車的公司效仿Tesla，進行積分買賣以維持利潤。

【人工智能】南洋理工大學發表研究成果 稱機械人Nadine可協助老人社交

【能源科技】GE與水泥製造商合作　盼尋風機葉片回收方案　

記者：張凱琳

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