【開發者商機】亞馬遜擬推AppStore小企加速計畫　佣金減至10%

▲ 亞馬遜希望為其Android和Fire OS的App Store吸引更多開發者，宣布推出「亞馬遜App Store小企加速計畫」，以減少從開發者收入中提取的分成。

蘋果（Apple）應用商店（App Store）早前因收取開發者30%的佣金引發巨大爭議，也導致了監管部門愈來愈多的審查。近日另一科技巨頭亞馬遜，希望為其Android和Fire OS的App Store吸引更多開發者，宣布推出「亞馬遜App Store小企加速計畫」，以減少從開發者收入中提取的分成。

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外國媒體The Verge報道指，亞馬遜近日將會推出新計畫，為開發者提供更多的收入。據了解，開發者只需要將收入的10%交給亞馬遜當作佣金、剩餘的90%則可歸該名開發者。相比蘋果及Google的從原來的30%減少到15%，開發者得益較大。

據了解，亞馬遜的新計畫用戶需要自行申請。值得注意的是，如果收入超過100萬美元（約776萬港元）的話，用戶會被自動除名，並且第二年需再次提出申請。相比之下，Google的申請方法相較簡單，只是對開發者的首100萬美元收入，收取15%的佣金。

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責任編輯：曾曉汶