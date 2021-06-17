【領展823】 領展去年度可分派收入微升0.8% 每單位派末期息1.48元

領展（00823）公布截至3月底的全年業績，集團收益及物業收入淨額均按年增長0.2%至107.4億元及824億元。計及2.9億元酌情分派後，年度經調整可分派總額增加0.8%至60.1億元；每基金單位將派1.4834元未期息，按年增2%，全年共派2.8999元，按年增1%。

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領展指，因去年推出物業管理費用豁免及租金減免等措施，香港零售收益總額按年跌4.5%。租恁業務方面，年內平均零售物業續租租金調整率下跌1.8%，平均每月租金按年跌3.4%至每平方呎62.4元，惟第四季的續租租金調整率已回升至正數。

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領展半日跌0.7%，報75.7元，成交1.7億元。

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