聯儲局立場意外轉鷹　美元抽高人民幣強韌

聯儲局貨幣立場出現鷹派轉向。受惠疫苗接種理想及經濟重開，美國通脹壓力迅速升溫，聯儲局不得不提早討論退市，利率預測顯示，聯儲局料於2023年年底加息2次，此前並不預期加息。聯儲局亦上調本年的核心通脹預測至3%，高於平均通脹目標的2%水平。與此同時，聯儲局提高超額準備金率（IOER）5個基點至0.15%，以回收泛濫美元流動性。聯儲局主席鮑威爾在記者會上直言，會議上開始討論有關退市計劃。聯儲局立場突然轉鷹令市場意外，議息會議結束後，美滙指數急彈至近91.5水平，10年期美債債息亦飆升近10個基點至1.58%。

新興市場貨幣普遍受壓，人民幣亦跟隨走弱至6.42水平。筆者認為，人民銀行早前已透過調高外滙存款準備金率遏止人民幣單向升值預期，人民幣在現水平貶值壓力不大。事實上，人行可能仍對人民幣升值持謹慎態度。5月份中國本地經濟數據全面遜於預期，人民幣一籃子指數回彈至98水平，可能對外貿增長構成壓力。在此背景下，人行仍可能維持對人民幣市場的口頭干預，抑制市場對人民幣的升值預期。