前幕僚再爆英國政府內幕 約翰遜下屆大選後去享受人生

英國首相約翰遜的首席顧問卡明斯離開政府後,屢次爆料英國政府內部秘密。近日,卡明斯再次在網上撰文,並公布與約翰遜的訊息紀錄,指對方曾痛罵衛生大臣夏國賢,並在下屆大選後便會離開政界,去賺錢及享樂。

英國疫情數萬死亡原可避免? 約翰遜被批非首相合適人選 【下一頁】

約翰遜被爆想直播注射病毒 曾睇衰新冠 【下一頁】

卡明斯(Dominic Cummings)以7,000字文章,配合多張訊息紀錄截圖,大爆去年新冠疫情在英國大流行後,英國政府內部人員的反應。卡明斯聲言,本不希望公開對話內容,但夏國賢(Matt Hancock)在國會聽證會上反駁自己,揚言指控毫無證據,因而他才選擇公開訊息截圖。

卡明斯的截圖中可見,去年3月27日時他向首相約翰遜(Boris Johnson)提及,美國檢測能力急速提升,衛生大臣夏國賢卻是充耳不聞,繼續防疫慢步調。約翰遜回覆,「完全無得救」(Totally hopeless)。

卡明斯同時暗示夏國賢,在防疫措施及處理上經常滿口謊言。在截圖中,卡明斯向約翰遜報告,指在採購呼吸機一事有困難,約翰遜回應稱,「是夏國賢,他真的無救。」(It's Hancock. He has been hopeless.)

同年4月27日的訊息紀錄中,約翰遜向卡明斯抱怨個人保護裝備(personal protective equipment)的處理完全是災難,明言希望以內閣事務大臣高文浩(Michael Gove)頂替夏國賢,出任衛生大臣。

【英國疫情】約翰遜延後解封 表明不再推遲 【下一頁】

【英國疫情】單日增逾9000確診 創2月以來新高 【下一頁】

另外,卡明斯指約翰遜鼓勵內閣官員向國會匯報錯誤資訊,即使日後有針對新冠疫情的公開調查,約翰遜自認此舉不會令他負上責任。卡明斯更聲稱,約翰遜不戀棧首相寶座,透露對方有意在下次英國大選的兩年後離開政壇,展開賺錢人生及享受生活。

首相府拒絕回應指控,亦不回應截圖內容是否屬實,同時否認約翰遜有意離開政壇。夏國賢亦否認卡明斯的批評,消息人士指夏國賢早前出席聽證會時已回應過指控,目前只專注與首相合作,加快疫苗接種速度及讓英國民眾走出疫情陰霾。

責任編輯:吳漢培