前幕僚再爆英國政府內幕 約翰遜下屆大選後去享受人生

英國首相約翰遜的首席顧問卡明斯離開政府後，屢次爆料英國政府內部秘密。近日，卡明斯再次在網上撰文，並公布與約翰遜的訊息紀錄，指對方曾痛罵衛生大臣夏國賢，並在下屆大選後便會離開政界，去賺錢及享樂。

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卡明斯（Dominic Cummings）以7,000字文章，配合多張訊息紀錄截圖，大爆去年新冠疫情在英國大流行後，英國政府內部人員的反應。卡明斯聲言，本不希望公開對話內容，但夏國賢（Matt Hancock）在國會聽證會上反駁自己，揚言指控毫無證據，因而他才選擇公開訊息截圖。

卡明斯的截圖中可見，去年3月27日時他向首相約翰遜（Boris Johnson）提及，美國檢測能力急速提升，衛生大臣夏國賢卻是充耳不聞，繼續防疫慢步調。約翰遜回覆，「完全無得救」（Totally hopeless）。

卡明斯同時暗示夏國賢，在防疫措施及處理上經常滿口謊言。在截圖中，卡明斯向約翰遜報告，指在採購呼吸機一事有困難，約翰遜回應稱，「是夏國賢，他真的無救。」（It's Hancock. He has been hopeless.）

同年4月27日的訊息紀錄中，約翰遜向卡明斯抱怨個人保護裝備（personal protective equipment）的處理完全是災難，明言希望以內閣事務大臣高文浩（Michael Gove）頂替夏國賢，出任衛生大臣。

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另外，卡明斯指約翰遜鼓勵內閣官員向國會匯報錯誤資訊，即使日後有針對新冠疫情的公開調查，約翰遜自認此舉不會令他負上責任。卡明斯更聲稱，約翰遜不戀棧首相寶座，透露對方有意在下次英國大選的兩年後離開政壇，展開賺錢人生及享受生活。

首相府拒絕回應指控，亦不回應截圖內容是否屬實，同時否認約翰遜有意離開政壇。夏國賢亦否認卡明斯的批評，消息人士指夏國賢早前出席聽證會時已回應過指控，目前只專注與首相合作，加快疫苗接種速度及讓英國民眾走出疫情陰霾。

責任編輯：吳漢培