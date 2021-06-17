歐盟：與俄羅斯關係跌至冰點 呼籲成員國避免被分化

美俄峰會結束後，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利亦就歐盟與俄羅斯關係發表講話。博雷利表示，歐盟與俄羅斯關係已跌至最低點，擔心雙方關係只會愈來愈差，同時呼籲歐盟國家不要被俄羅斯分化。

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博雷利（Josep Borrell）周三（16日）公布歐盟對俄羅斯新戰略建議，表示俄羅斯精心策劃網絡攻撃、干預大選、於烏克蘭東部引起衝突等連串行為，使歐盟與俄羅斯關係已跌至自冷戰後的最低點。博雷利預計，雙方改善關係的可能性是遙不可及，呼籲歐盟成員國需理性看待情況，為關係進一步惡化做好準備。

歐盟正面臨加強制裁俄羅斯的壓力，博雷利希望避免採取進一步制裁措施，惡化雙方關係。博雷利指歐盟不願意採取經濟制裁，因只會對該國帶來間接影響，民眾將深受其害。

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博雷利亦呼籲歐盟不要被俄羅斯分化，應與俄羅斯保持距離、向其施壓及對話，成員國亦應拒絕個別與俄羅斯訂立雙邊協議，才有望迫使俄羅斯與歐盟對話。

歐盟領導人將於本月24日至25日的峰會上，討論博雷利提出的對俄新戰略。戰略主要針對俄羅斯違反國際法或侵犯人權時進行反撃，同時尋求俄羅斯在全球暖化及環境問題上合作。

責任編輯：郭麗明