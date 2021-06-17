▲ 【螞蟻集團】投行估螞蟻集團IPO年底捲土重來 惟估值狠削6成

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團去年上市觸礁後，業務至今仍處於重整階段。 彭博引述投行Sanford C. Bernstein & Co 報告指出，螞蟻可能於今年底捲土重來上市，但估值或被削60%。

螞蟻消費金融公司獲批開業 「花唄」、「借唄」成專屬產品、6個月完成品牌整改【下一頁】

螞蟻去年上市估值高達3,200億美元，惟Bernstein報告指出，受累收入放緩，螞蟻的估值可能已降至1200億美元。換言之，螞蟻估值較之前勁跌逾6成。另外，螞蟻可能需要向其新消費金融部門注入300億（47億美元）至400億元人幣，以支持其信貸增長。

該行續指，雖然估值受到打擊，但螞蟻對其業務進行全面改革並符合監管要求方面取得進展，螞蟻獲准啟動其消費金融部門，為IPO 鋪平了道路。

重慶銀保監局本月初公布，重慶螞蟻消費金融有限公司在法定籌建期內，符合條件獲批開業，該公司的中文名稱為「重慶螞蟻消費金融有限公司」，英文名稱為Chongqing Ant Consumer Finance Co.，Ltd.。其中螞蟻集團出資40億元人民幣，佔公司註冊資本的50%。

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報告指出，根據今年初發布的新規，消費金融部門將需要就其聯合貸款出資不低於30%。按其註冊資本的10倍槓桿計算，這意味著其聯合貸款總額將限制在2660億元人民幣。另外，螞蟻的貨幣市場基金餘額寶也可能需要縮減規模，到2025年或縮水25%至1.5萬億元人幣。

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編輯：吳敏芳