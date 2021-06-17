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保誠：八成港爸不寄望退休獲子女供養　逾九成將財富傳承給下一代

環球政經 15:36 2021/06/17

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以往不少夫婦有「養兒防老」之概念，但隨時代變遷，這種觀念也變得愈來愈薄弱，大多父母不但沒有特別寄望在退休後，會獲子女供養，反而更傾向把財產留給子女。有家庭財務規劃調查發現，80%受訪港爸沒有寄望退休時獲子女供養，另有超過90%人表示會將財富傳承給下一代。

保誠（02378）於今年5月至6月期間，以網上問卷形式訪問共624名保誠香港客戶，其中163名為爸爸。結果顯示，有80%受訪港爸不期望自己退休時獲子女供養，而且有93%人不期望子女結婚後與自己同住。因此，他們傾向預留財富作個人退休之用。有受訪港爸認為，平均需要預留約460萬港元作個人退休之用，並估計自己退休後的個人每月平均開支為1.7萬元。

【消委會】止汗劑效能參差　2款產品只獲1至2分：【下一頁

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雖然不寄望獲子女供養，但有不少港爸均表示擔憂，子女未有足夠的資金儲備，並有意把自己的財富傳承給下一代。有60%受訪港爸擔心子女讀書或將來生活不夠錢用，94%人打算以不同方式傳承大部分財富給下一代，平均約佔自己財富的三份之二，當中包括銀行存款（80%）、保險計劃（75%）及物業（73%）等，其中兩成人更計劃提早於子女組織自己家庭時傳承財富。

此外，有港爸藉不同投資理財技巧，以減低財富減少的憂慮。當中有68%傾向購買保障計劃（如儲蓄、健康、危疾或人壽保障）；有44%心會保持足夠流動資產；有31%的人會購買低風險的投資產品；又有31%的人則購買不動資產。

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責任編輯：黎淑雯

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