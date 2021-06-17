【蘋果AirTag】私家車遭黐AirTag女車主疑被追蹤　蘋果：五步驟立刻停用

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蘋果（Apple）日前推出新產品無線追蹤硬件AirTag，讓用戶可以透過iPhone應用程式「Find My」來追蹤其各種物品。近日有香港女車主在網上表示，其私家車遭神秘人用AirTag黏附車身，追蹤位置，疑被跟蹤多時。而蘋果隨即回應指出，如果偵測到來歷不明的AirTag，可按照五步驟了解該AirTag的資料和停用方法。
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近日一名車主在網上發文，表示在其私家車車尾位置發現非屬於她的AirTag，懷疑遭到追蹤，引起外界質疑AirTag的私隱安全問題。蘋果回應指，AirTag的設計以私隱為核心，採用不會重覆的藍牙識別碼，而且會經常變更，有助防止用戶被人追蹤自己的位置和去向。同時AirTag 的設計亦旨在防止擅自追蹤的情況，如果有來歷不明的AirTag隨用戶移動一段時間，「尋找」便會通知被追蹤者。
蘋果表示，如果看到「發現 AirTag 正隨着你一起移動」的訊息，即代表有離開了登記用戶的AirTag正在隨被追蹤者移動，而擁有者或可看到其位置。用戶可按照以下步驟關閉「偵測到 AirTag」通知或停用 AirTag：
蘋果又提醒，如果用戶偵測到來歷不明的AirTag，請按照以下步驟了解該AirTag的資料：
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責任編輯：曾曉汶