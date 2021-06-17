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【蘋果AirTag】私家車遭黐AirTag女車主疑被追蹤　蘋果：五步驟立刻停用

科技 13:13 2021/06/17

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如果偵測到來歷不明的AirTag，可按照五步驟了解該AirTag的資料和停用方法。

蘋果（Apple）日前推出新產品無線追蹤硬件AirTag，讓用戶可以透過iPhone應用程式「Find My」來追蹤其各種物品。近日有香港女車主在網上表示，其私家車遭神秘人用AirTag黏附車身，追蹤位置，疑被跟蹤多時。而蘋果隨即回應指出，如果偵測到來歷不明的AirTag，可按照五步驟了解該AirTag的資料和停用方法。

【蘋果AirTag】AirTag被破解　黑客可任意竄改網址竊個人資料

【蘋果AirTag】外媒實測蘋果AirTag　揭發3大「安全盲點」

近日一名車主在網上發文，表示在其私家車車尾位置發現非屬於她的AirTag，懷疑遭到追蹤，引起外界質疑AirTag的私隱安全問題。蘋果回應指，AirTag的設計以私隱為核心，採用不會重覆的藍牙識別碼，而且會經常變更，有助防止用戶被人追蹤自己的位置和去向。同時AirTag 的設計亦旨在防止擅自追蹤的情況，如果有來歷不明的AirTag隨用戶移動一段時間，「尋找」便會通知被追蹤者。

蘋果表示，如果看到「發現 AirTag 正隨着你一起移動」的訊息，即代表有離開了登記用戶的AirTag正在隨被追蹤者移動，而擁有者或可看到其位置。用戶可按照以下步驟關閉「偵測到 AirTag」通知或停用 AirTag：

  • 點一下訊息。
  • 點一下「繼續」。如需協助尋找 AirTag，請點一下「播放聲音」。 
  • 如果 AirTag 是附在借用的物品上，可點一下「暫停安全提示」，將「偵測到 AirTag」通知關閉一天。如果AirTag是從「家人共享」群組成員借來，你可關閉「安全提示」一天或永久關閉。 
  • 如果擁有者已將 AirTag 標示為遺失，可點一下「了解此 AirTag」查看序號。 
  • 要停用 AirTag 和停止分享你的位置，點一下「AirTag 停用說明」，然後按畫面上的步驟操作。如果感到安全受到威脅，請聯絡執法機關，由對方與Apple 合作處理。可能需要提供 AirTag 或其序號。

蘋果又提醒，如果用戶偵測到來歷不明的AirTag，請按照以下步驟了解該AirTag的資料：

  • 使用 iPhone 或有 NFC 功能的智能手機，用頂部點一下並貼住 AirTag 白色的一面。
  • 點一下顯示的通知，就可打開一個網站，列出該 AirTag 的資料，包括序號。 
  • 如果擁有者已將它標示為遺失，你可能會見到訊息，載有擁有者的聯絡方法資料。你可聯絡擁有者，告訴對方你找到其AirTag。 

【蘋果AirTag】實測追蹤功能　室內尋找消失了的「寶物」有幾快？

責任編輯：曾曉汶

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