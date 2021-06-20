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【美股分析】股票前景愈分化潛在回報愈高? 《巴隆氏》薦24隻高爭議股

股樓投資 14:02 2021/06/20

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市場對股票前景爭議愈大，分析師對該股最牛與最熊目標價的差距也愈高，很多人視該差距為高風險的標誌，但高風險往往伴隨著高回報，Tesla便是當中的佼佼者。現時Piper Sandler分析員Alex Potter給予其目標價高達1200美元，該目標價比現價高出一倍，而給予其最低目標價的GLJ Research分析員Gordon Johnson則給予其只有67美元的目標價，市值與福特汽車（F）相約。

【美股分析】聯儲局提前加息時間表 華爾街撈底王力讚續看好美股

標普500指數成份股的平均最牛與最熊目標價差距，一般為現價50%，但前景爭議愈大並非壞事。去年便是投資於高爭議股的好時機之一，去年6月時，24隻爭議最大的標普500成份股便在一年間錄得105%回報，回報是標普500指數的兩倍，去年較多爭議的股份主要是郵輪、航空、能源及零售股。

今年市場對股市前景爭議較去年小，《巴隆氏》便統計出24隻前景最為分化的標指成份股，名單如下：

Sherwin-Williams SHW 184%
Tesla  TSLA 182%
Dish Network  DISH 160%
ViacomCBS VIAC 149%
Penn National Gaming  PENN 140%
Under Armour  UAA 133%
Advanced Micro Devices  AMD 121%
Western Digital  WDC 114%
Resmed  RMD 109%
Freeport-McMoran  FCX 107%
Discovery  DISCA 107%
Micron Technology  MU 107%
American Airlines  ALL 104%
Hanesbrands  HBI 100%
Netflix  NFLX 98%
Nov  NOV 96%
L Brands  LB 96%
Incyte  INCY 95%
Colgate-Palmolive  CL 94%
Carnival  CCL 91%
General Electric  GE 89%
Schlumberger  SLB 89%
Twitter  TWTR 88%
Ball  BLL 86%


上述股份為何有較大爭議亦不難理解，如Tesla作為電動車龍頭同時亦面對傳統車廠的競爭，市場對於它能否保持優勢看法不一，另外Netflix亦作為較早涉足串流市場的股份，近日也面對傳統對手或新對手的競爭，市場也難以判斷其競爭優勢。

雖然投資高爭議股潛在回報極高，但連分析員也看不透的股份，一般散戶要摸透其前景預期也非易事，投資這類型股份前最好先做足功課。

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撰文 : 林展鋒

汽車 串流 ETF 股票 目標價 市盈率 Tesla 航空 指數 Netflix

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