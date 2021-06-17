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【字節跳動】外電﹕字節跳動去年收入按年升111%　據指張一鳴已卸下CEO日常職務

股市 16:17 2021/06/17

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截至去年年底，在字節跳動所有平台下，月活躍用戶合共為19億人。

《華爾街日報》（WSJ）報道，字節跳動向員工透露，公司去年收入躍升至343億美元，按年升111%，毛利（Gross profit）則按年增長93%至190億美元。另外，外電引述消息指，字節跳動創辦人張一鳴員工表示自己已經卸下首席執行官的日常職務，工作節奏有所放緩。

張一鳴於上月突然宣布將在今年年底辭任首席執行官一職，退居二線，又指希望自己聚焦到遠景戰略、企業文化、社會責任等長期重要的事情上去。當時張一鳴指，將在未來6個月完成首席執行官的交接，聯合創始人兼人力資源主管梁汝波將接任其職務。

業績方面，去年字節跳動的經營虧損為21億美元，該報道引述消息人士指，其中原因為員工去年獲得公司股份作為補償，因而產生更大開支。相比之下，字節跳動2019年則錄得經營溢利6.84億美元。

該報道亦指，截至去年年底，在字節跳動所有平台下，月活躍用戶合共為19億人。

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編輯﹕賴奕羚

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