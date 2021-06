【美俄峰會懶人包】拜登普京說甚麼？一文看3大重點

▲ 拜登與普京於會後都形容是次會晤正面積極,惟外界普遍認為美俄峰會無實質成果。

美國總統拜登與俄羅斯總統普京周三(16日)於瑞士日内瓦舉行美俄峰會,是次美俄峰會歷時3個半小時,拜登與普京於會後都形容是次會晤正面積極,惟外界普遍認為美俄峰會無實質成果。

美俄峰會詳情

以下為拜登與普京在美俄峰會談及的焦點議題,包括他們在哪些議題取得共識或仍存分歧。

拜登與普京在哪些議題達成共識?

外交議題

俄羅斯駐美國大使安東諾夫(Anatoly Antonov)和華盛頓駐莫斯科大使沙利文(John Sullivan),目前均沒有駐守在崗位上。拜登與普京雙方於會上達成共識,同意各自的大使返回職位,但具體細節仍有待公布。

網絡安全

拜登於會上重申美國有能力應對網絡安全威脅,但他也相信目前最不希望發生冷戰。而普京表示,雙方都同意就此進行磋商。

人權

兩名美國退役海軍陸戰隊員正遭俄羅斯關押,普京透露雙方就此進行討論並可能達成妥協,並稱俄羅斯外交部與美國國務院會朝此方向努力。

拜登與普京在哪些議題無法達成共識?

烏克蘭問題

拜登會上提出俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略,而普京就作出駁斥,稱此事與美國無關(not the business of the U.S.)。

普京稱正如美國在領土上進行演習,俄羅斯也正在這樣做,卻遭美方干預。

普京仍強烈反對烏克蘭加入北約,並稱在這項議題上沒有討論空間。

納瓦爾尼被關押

俄羅斯反對派納瓦爾尼(Alexei Navalny)入獄後的健康狀況引起外界關注。普京拒絕直呼納瓦爾尼之名,僅以公民(citizen)作稱呼,批評對方清楚自己違反俄羅斯法律仍選擇回國。

而拜登就重申如納瓦爾尼在獄中去世,將為俄羅斯帶來毀滅性攻擊。

拜登與普京會面後,美俄關係會否有變化?

不少外媒認為拜登與普京的會面欠缺實質成果,而普京也表明他與拜登都沒有邀請對方訪問華盛頓或莫斯科,強調必須有合適條件才能實現。

外媒分析指,美俄並無使用「重置」(reset)一詞來形容雙方於美俄峰會後的關係,反映兩國僅同意在某部分領域合作,仍明顯迴避了出現嚴重分歧的領域。

值得留意的是,拜登與普京會面時將美國與俄羅斯,描述為「兩個大國」(two great powers)。對比美國前總統奧巴馬(Barack Obama)當年僅以「地區強國」(regional power)形容俄羅斯來淡化俄方影響力,態度似乎已有轉變。

