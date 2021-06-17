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【美俄峰會懶人包】拜登普京說甚麼？一文看3大重點

環球政治 13:13 2021/06/17

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拜登與普京於會後都形容是次會晤正面積極，惟外界普遍認為美俄峰會無實質成果。

美國總統拜登與俄羅斯總統普京周三（16日）於瑞士日内瓦舉行美俄峰會，是次美俄峰會歷時3個半小時，拜登與普京於會後都形容是次會晤正面積極，惟外界普遍認為美俄峰會無實質成果。

美俄峰會詳情

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以下為拜登與普京在美俄峰會談及的焦點議題，包括他們在哪些議題取得共識或仍存分歧。

  • 拜登與普京在哪些議題達成共識？

外交議題

俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）和華盛頓駐莫斯科大使沙利文（John Sullivan），目前均沒有駐守在崗位上。拜登與普京雙方於會上達成共識，同意各自的大使返回職位，但具體細節仍有待公布。

網絡安全

拜登於會上重申美國有能力應對網絡安全威脅，但他也相信目前最不希望發生冷戰。而普京表示，雙方都同意就此進行磋商。

人權

兩名美國退役海軍陸戰隊員正遭俄羅斯關押，普京透露雙方就此進行討論並可能達成妥協，並稱俄羅斯外交部與美國國務院會朝此方向努力。

【美俄峰會】普京稱同情美國 不希望俄羅斯有BLM 【下一頁】

  • 拜登與普京在哪些議題無法達成共識？

烏克蘭問題

拜登會上提出俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略，而普京就作出駁斥，稱此事與美國無關（not the business of the U.S.）。

普京稱正如美國在領土上進行演習，俄羅斯也正在這樣做，卻遭美方干預。

普京仍強烈反對烏克蘭加入北約，並稱在這項議題上沒有討論空間。

納瓦爾尼被關押

俄羅斯反對派納瓦爾尼（Alexei Navalny）入獄後的健康狀況引起外界關注。普京拒絕直呼納瓦爾尼之名，僅以公民（citizen）作稱呼，批評對方清楚自己違反俄羅斯法律仍選擇回國。

而拜登就重申如納瓦爾尼在獄中去世，將為俄羅斯帶來毀滅性攻擊。

【美俄峰會】峰會同意重新互派大使　為緊張關係降溫（不斷更新） 【下一頁】

  • 拜登與普京會面後，美俄關係會否有變化？

不少外媒認為拜登與普京的會面欠缺實質成果，而普京也表明他與拜登都沒有邀請對方訪問華盛頓或莫斯科，強調必須有合適條件才能實現。

外媒分析指，美俄並無使用「重置」（reset）一詞來形容雙方於美俄峰會後的關係，反映兩國僅同意在某部分領域合作，仍明顯迴避了出現嚴重分歧的領域。

值得留意的是，拜登與普京會面時將美國與俄羅斯，描述為「兩個大國」（two great powers）。對比美國前總統奧巴馬（Barack Obama）當年僅以「地區強國」（regional power）形容俄羅斯來淡化俄方影響力，態度似乎已有轉變。

責任編輯：鄭錦玲

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