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環球尋找收益 惠及亞洲房託

股市 12:00 2021/06/18

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利率持續處於歷史低位，亞洲房託提供近5%息率下，被視為環球尋求收益的受惠資產類別之一。疫苗接種計劃及隨後的經濟重啟，應有助重建房託收益的可預測性，我們仍視之為亞洲房託的關鍵投資主題之一。 

新加坡房託市場繼5月份因防疫措施收緊而下跌後， 6月初隨著新增感染個案減少而所回升，新加坡政府亦宣佈由6月14日起分階段放寬措施。由年初至6月15日計算，新加坡房託延續升勢並錄得4%升幅，香港房託則繼續領先亞洲其他市場。

新加坡自5月14日起實施為期四週的收緊防疫措施，期內10隻新加坡上市、持有當地辦公室／零售資產的房託平均錄得6.5%總回報，並跑贏當地股市。投資者似乎已預視措施對新加坡房託的影響短暫，並專注於疫苗廣泛接種下的現金流復甦。

雖然過去一年疫情反覆導致市場波動，不少房託基金仍持續從零售市場的表現中獲益。雖然疫情對零售打擊甚大，我們仍會留意不同行業的恢復情況，以把握後疫情時期的經濟復甦和結構增長趨勢。尤其正當經濟正待全面重啟，數碼轉型加速進行，我們看好現金流能見度較高的工業房託，另一方面亦看好個別具回升潛力的零售與酒店業房託。

我們自2019年第三季開始留意新加坡及澳洲工業房託，因為在電子商貿及雲計算的推動下，物流倉庫及數據中心具結構性增長動力。新冠疫情加速了工業房託的增長趨勢，而環球低息環境利好併購活動，進一步支持行業前景。

至於零售行業，雖然要回復到疫情前的水平仍然需要一段時間，但我們繼續看好社區購物中心，因其防守性較高，而且較不依賴旅客。在零售業經營環境日益正常下，房託的租金減免／紓困措施減少，我們觀察到房託的現金流回升進度理想。

若低息環境持續，房託是最能受惠於環球尋求收益的資產類別之一。
 

撰文 : 黃惠敏 宏利投資管理亞太房託投資專家

欄名 : 基金卓見

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