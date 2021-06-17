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【港交所388】港交所網站披露易中午一度無法聯接　全球多家機構網站同時段出事（第二版）

股市 17:51 2021/06/17

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【港交所388】港交所網站披露易中午一度無法聯接　全球多家機構網站同時段出事

港交所 （00388） 公司、披露易網站於中午時段突然無法連接，港交所網站頁面一度顯示為服務無法使用，指出DNS伺服器暫時無法回應。不過，訂於中午發布業績的領展 （00823） 、維他奶 （00345） 在港交所披露易無法登入前，已上載全年業績通告。

於下午1時午市開市前，港交所和披露易網站已可正常瀏覽。香港交易所確認所有網站現已恢復正常運作，暫未交代事件始末。

不單港交所網頁出問題，綜合全球資料，澳洲聯儲局、達美航空（Delta Air）、維珍澳洲等網站也出現問題，曾短暫無法到訪。於本月初，雲計算供應商Fastly（美：FSLY）曾出故障，令Amazon、Reddit在內的網站無法連接。

外電香港時間下午報道指，是次多個網站大規模出現問題，主要跟內容分發網絡（CDN）服務商Akamai（美﹕AKAM）有關。Akamai其後表示，公司已留意到有關情況，現正盡力解決問題。

    點擊圖片放大

領展末期分派增2%至1.4834元，可見【下一頁】

維他奶全年純利升2%至5.5億元 末期息微升派29仙，可見【下一頁】

全球多個網站一度然死機 雲計算供應商Fastly完成修復故障，可見【下一頁】

（第二版新增﹕Akamai聲明）

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編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司

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